Angelina ad Amici: “Un modello? Mio padre Pino Mango, appassionato e grato fino alla fine” Angelina è chiamata a rispondere alla domanda sui modelli di successo che la spronano nella sua carriera nascente e non ha dubbi: “Mio padre Pino Mango, sempre mosso dalla passione, anche a 60 anni, e grato al suo pubblico fino alla fine”

La cantante Angelina è chiamata a rispondere a una domanda importante durante il daytime di Amici di Maria De Filippi 2023: chi è il tuo modello di successo? Non ha esitato nemmeno un minuto, partendo da una riflessione necessaria: "Se riesci a vivere della tua passione vuol dire che evidentemente hai fatto successo in quello che ami", poi il ricordo di suo padre Pino Mango, modello di successo che ha vissuto sotto il suo stesso tetto e le ha insegnato l'importanza di vivere di ciò che si è sempre amato:

Credo di averlo avuto in casa un modello da seguire, non tanto per i risultati ma per la gestione. Ho visto fino all’ultimo momento che mio padre non aveva cambiato la motivazione per cui salire sul palco: il motivo, la passione, l’esigenza di fare musica. Anche a 60 anni era sempre la stessa cosa che lo smuoveva e secondo me quello è un modello di successo. E soprattutto la gratitudine nei confronti del pubblico, mi ricordo quando ero piccola dopo i concerti noi stavamo tre ore dovevamo aspettarlo perché mio padre doveva andare a salutare tutti, uno per uno. Io ero piccola, mi scocciavo, me ne volevo andare, invece lui mi spiegava che dovevamo stare lì per tutta quella gente che era venuta, c’era solo da ringraziare, non posso dire no.

Quando Maria De Filippi volle Mango ad Amici

Il 14 gennaio 2006 Mango fu ospite proprio di Amici, fortemente voluto da Maria De Filippi. "Un grande cantautore", così fu definito dalla padrona di casa, una frase che, inserita in un programma fatto di dinamiche e giudizi spesso divisivi, mise all'improvviso tutti d'accordo. Un ovazione nel pubblico sancì l'attaccamento del pubblico nei confronti di uno dei musicisti più completi del panorama italiano, che volle fino alla fine soddisfare le centinaia di persone che affollavano i suoi concerti.

Mango sui figli Angelina e Filippo: "Bravi e determinati"

Stava cantando il brano “Oro” quando fu stato stroncato da un infarto alla fine di un concerto che si è tenuto al “Pala Ercole” di Policoro, in provincia di Matera: trasportato d’urgenza in ospedale, morì subito dopo. Si concluse così la carriera di Mango, sul palco, dove tutto era nato. A 60 anni, troppo presto.

Mango e Laura Valente a Sanremo 2007

Nel 2011 pubblicò La terra degli aquiloni, ventesimo ed ultimo album, nel quale volle anche il contributo musicale di sua moglie Laura Valente (ex Matia Bazar), e i loro due figli Angelina e Filippo: "Lavorare con la mia famiglia è stato stupendo. Angelina è molto brava e determinata, Filippo è un bravissimo batterista, anche se fa finta di non saperlo. Sentirlo suonare nel mio disco, in sala di registrazione, mi ha fatto pensare di avere lì accanto una parte di me, poi l'ho guardato bene e mi sono accorto che non è così, che ha tutta una sua personalità. A lavorare con i tuoi figli scopri un'emozione sconosciuta, ti commuovi quando scopri che sei riuscito a trasmettergli qualcosa di te. Detto questo non manderei mai mio figlio a un talent show, penso non sia trovo sia una cosa inconsistente, che crea illusioni inutili in questi ragazzini. Quando arrivi da quei format non hai sacrifici alle spalle e non sa cosa vuol dire entrare in questo lavoro".

Antonino omaggia Mango a Benedetta Primavera

A poche ore dalla messa in onda del daytime di Amici di Maria De Filippi, il cantante Antonino, che sempre nella scuola ha realizzato il suo sogno di lavorare nel mondo della musica, ha reso omaggio a Pino Mango nel programma Benedetta Primavera. Ha cantato proprio il brano Oro, quello con il quale il noto cantautore si è congedato per sempre dal suo pubblico. Un momento toccante per una performance che ha sospeso il tempo per qualche minuto e ha reso possibile il ricordo di un grande artista, un modello per molti non solo per sua figlia Angelina.