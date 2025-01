video suggerito

Andrea Sannino e la visita a sorpresa della moglie in tv: "Ci eravamo lasciati, avevo perso la testa" Il cantautore napoletano, ospite di Caterina Balivo, riceve la visita a sorpresa di sua moglie Marinella e rivela: "Ci stavamo lasciando perché io avevo perso la testa. Lei cammina davanti a me e mi ha accompagnato al successo".

Andrea Sannino è stato l'ospite musicale de La volta buona, in onda martedì 21 gennaio, accompagnato da sua moglie Marinella, arrivata in studio a sorpresa. "Facevo l'animatore in un villaggio e ballando questa canzone, ho conosciuto mia moglie", racconta Andrea Sannino e la canzone in questione era Obsesion degli Aventura. Sulle note della bachata cantata da Romeo Santos, Marinella entra in studio.

Le parole di Andrea Sannino

Andrea Sannino, che ha di recente dato alle stampe il suo libro Prima di Abbracciame per Edizioni Mea, racconta che dopo i primi successi lasciò la compagna:

Erano le prime esperienze e dopo il successo di Scugnizzi, mi ero un po' illuso. Stavo sempre fuori, sempre un tournèe e io persi un po' la testa. Ho realizzato che perdere quello che è il vero successo, cioè Marinella che è la mia vita, la mia figlia, sarebbe stato molto grave. È stato difficilissimo riconquistarla. Non per uscire dagli imbarazzi, ma quando mi dicono ‘dietro un grande uomo, c'è una grande donna', io dissento sempre. Se ho realizzato questo sogno, è perché c'è stata una donna che davanti a me mi ha tirato e mi ha accompagnato, senza mollarmi mai un istante.

"Ho pensato per un attimo di un riaverlo più, però oggi sono qui", ha raccontato Marinella.

Il successo di Abbracciame spopola anche in Giappone

Andrea Sannino ha raccontato che Abbracciame è diventata un successo anche in Sol Levante: "Ho scoperto che una cantante giapponese l'ha tradotta nel 2017, Junko Kato e si chiama Dakishimite". Nel suo ultimo disco, Mosaico parte due, Andrea Sannino non ha incluso il brano: "Perché penso sia giusto che le persone conoscano anche tutto il resto dei brani che fanno parte del mio mosaico". Nel disco, Sannino canta con tantissimi artisti, dai Neri per caso a Peppe Barra a Mr. Hyde.

La risposta sul dialetto napoletano che dà fastidio

A un certo punto, Caterina Balivo cita una statistica (senza fonte): "Lo sapevi che il dialetto che più dà fastidio è il napoletano e poi il sardo?". La risposta di Andrea Sannino è pronta: "Ma fastidio perché? Ma no, questo è un complesso di inferiorità. Non è vero, non può essere vero". Angelo Forgione, noto studioso della lingua napoletana, ha prontamente smentito su Instagram pubblicando il segmento in questione: "I danni di un'indagine farlocca. L’indagine demoscopica, o presunta tale, che ha generato la notizia è a dir poco nebulosa. Chi l’ha condotta? “Un istituto di ricerca di mercato indipendente”, avverte l’ucraina Nadiia Mykhalevych, senza citarlo. Attendibilissimo, direi".