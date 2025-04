video suggerito

Amici24, Malgioglio litiga con Celentano: "Dici cose senza senso", l'insegnante gli chiede di andarsene Nella puntata di Amici in onda sabato 19 aprile spazio a un acceso scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. A irritare il giudice sono state le parole dell'insegnante a proposito del tema scelto per il guanto di sfida tra Francesca e Chiara.

Spazio a uno scontro tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio nel Serale di Amici in onda sabato 19 aprile su Canale 5. Ad accendere la miccia sono state le parole dell'insegnante per descrivere il guanto di sfida tra Chiara e Francesca. Per il giudice, quanto detto da Celentano "non avrebbe senso". Alla fine dell'esibizione, Malgioglio si è rifiutato di votare. La sua decisione è stata presa male dalla prof di Amici: "Se non riesci a capire lo charme non devi fare il giudice. Se non sai fare il tuo lavoro che ci fai qua?".

Cristiano Malgioglio: "Lo charme non esiste. Le parole di Celentano non hanno senso"

Il tema scelto da Alessandra Celentano è lo charme nella danza: "Non ci sarà tecnica, ma eleganza, classe e charme" ha scritto nella lettera di presentazione rivolgendosi all'allieva della squadra avversaria. Prima che il guanto abbia inizio, Cristiano Malgioglio ha palesato diverse perplessità: "Volevo dire alla signora Celentano che questa lettera è inutile, non ha senso. Lo charme è qualcosa di soggettivo". E la maestra: "Non sono d'accordo che sia soggettivo, quando c'è charme ed eleganza, è riconosciuto". Malgioglio ha replicato: "Lei mi deve spiegare cos'è lo charme nella danza. Devi ascoltarmi sono il giudice. Quando litigo con te mi fai alzare la pressione".

Malgioglio non vota, Celentano: "Non dovresti fare il giudice"

Dopo il guanto di sfida tra Francesca e Chiara, Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare: "Non riesco a capire lo charme nella danza". La decisione ha irritato Celentano: "Se non riesci a capire lo charme non devi fare il giudice. Se non sai fare il tuo lavoro che ci fai qua?". Il giudice ha risposto per le rime: "Se sono seduto qua è perché non sono in grado". Maria De Filippi ha tranquillizzato i presenti: "Anche se ti rifiuti di votare, non verrai licenziato"