Amici23: Alessio Cavaliere, ballerino della scorsa edizione, al serale tra i professionisti Alessio Cavaliere, uno degli allievi di ballo dello scorso anno, è stato chiamato tra i professionisti di questa edizione del talent show di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Il serale di Amici 23 è ormai vicino, i giudici sono pronti ad emettere le loro sentenze davanti alle esibizioni degli allievi di quest'anno, i coach a scontrarsi a suon di sfide e nel frattempo non mancano anche i ritorni di vecchi volti del programma. Uno dei ballerini dello scorso anno, infatti, è stato chiamato come professionista di questa edizione, si tratta di Alessio Cavaliere.

Alessio Cavaliere sarà al serale di Amici

Lo scorso anno Alessio è stato uno degli allievi più apprezzati, sebbene sia riuscito a conquistarsi la fiducia dei professori non nell'immediato, ma dopo diverse puntate del pomeridiano. A riconoscere in lui del talento e delle ottime capacità di miglioramento fu Raimondo Todaro che, infatti, lo volle nella sua squadra. Pur arrivando al serale, dove riuscì a distinguersi in diverse prove, Cavaliere non riuscì ad arrivare in finale. La sua carriera da ballerino, però, è proseguita a gonfie vele. Molte sono state le esperienze lavorative che in questi mesi gli hanno permesso di affinare la sua tecnica e di entrare a contatto con molte realtà diverse con le quali misurarsi. Essere chiamato tra i professionisti del serale, quindi, rappresenta un ulteriore traguardo per il giovane latinista. A rivelare la notizia è stato suo padre che, infatti, ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha scritto: "Da allievo di Amici 22/23 a professionista di Amici 23/24. Fieri di te e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura".

I dubbi sul futuro nella danza

Nonostante il ballo sia tutta la sua vita, Alessio ha attraversato un periodo in cui aveva seriamente messo in discussione la possibilità di far diventare quella passione un vero e proprio mestiere. In un'intervista a Silvia Toffanin, infatti, aveva dichiarato: "Pensavo che il mio corpo non fosse all’altezza di quei ballerini che avevano un corpo statuario. Avendo consolidato questo pensiero, iniziai a non ballare più. Quello che mi ha fatto tornare a ballare è l’unicità di ogni singolo ballerino".