Amici 25, anticipazioni puntata del 23 novembre: tre nuovi allievi, l’esito delle sfide e gli ospiti

Nel pomeriggio è stata registrata la puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 23 novembre, dalle ore 14 su Canale5. Gli allievi proseguono le sfide nel tentativo di mantenere stretto il proprio posto al banco della classe. Stando alle anticipazioni della puntata, non mancheranno gli ospiti musicali e quelli chiamati a giudicare le gare di canto e di ballo: ecco le anticipazioni. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici registrata oggi, che andrà in onda domenica 23 novembre dalle 14 su Canale5, nessun allievo è stato eliminato. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTV, alla classe si sono aggiunti tre allievi: Lorenzo ed Elena per il canto, Giorgia per la danza. Tutti sono chiamati ora a scegliere i loro insegnanti.

Pierpaolo ha vinto la sfida, così come Paola ha superato la sfida rimasta in sospeso la scorsa settimana. Ha battuto la sfidante Alexia ballando sulle note di Se ti innamori muori. Anche Riccardo ha superato la sfida. Stando ai risultati delle classifiche mostrate in puntata, Flavia e Plasma sono i nuovi allievi in sfida. Uno tra Paola ed Emiliano andrà in sfida per il ballo: chi tra loro, sarà deciso in casetta.

Le esibizioni degli allievi

Alcuni allievi nel corso della puntata registrata oggi hanno cantato i loro inediti: Valentina si è esibita con la canzone per lei scritta da Angelina, dal titolo Meglio. Flavia ha cantato Qualcosa di grande, Riccardo ha cantato Prima di adesso, Michele invece Leggerezza d’amore. Durante la gara di canto, Valentina ha cantato Susan, Michele Vampire. Gard ha cantato A me mi piace, Opi invece Tu sei per me. Per la gara di ballo, Maria Rosaria ha ballato una rumba con Mattia sulle note di Disfruto, Alex invece un jive sulle note di Blue suede shoes con Alessia. Pierpaolo ha danzato sulle note di Il cielo.

Gli ospiti della puntata del 23 novembre

Nella puntata del 23 novembre, stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, saranno ospiti Noemi con la canzone Bianca, e Fulminacci. I giudici chiamati a valutare gli allievi di canto saranno Noemi e Fiorella Mannoia, per quelli di ballo ci sarà Sergio Bernal.