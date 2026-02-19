Amici 25, anticipazioni puntata del 22 febbraio: un allievo al Serale, gli ospiti in studio

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 22 febbraio: un solo allievo ha conquistato l’accesso al Serale e gli ospiti. Attenzione spoiler.

Nel pomeriggio del 19 febbraio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. L'appuntamento andrà in onda domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 14 su Canale 5. Come di consueto nel talent di Maria De Filippi non mancheranno esibizioni, ospiti musicali e le assegnazioni delle maglie del Serale, che è ormai alle porte. Di seguito le anticipazioni di tutto quello che succederà, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 22 febbraio, continuerà l'assegnazione delle maglie del Serale. Nello scorso appuntamento 3 allievi l'avevano conquistata, i ballerini Emiliano e Alex e il cantante Michele. Nel corso della settimana gli allievi hanno deciso che Angie fosse la più meritevole a tentare l'accesso alla fase finale del programma e così è stato: la cantante ha cantato Die on this hill accompagnandosi con il piano. Un'esibizione che ha dovuto ripetere due volte perché nella prima si è bloccata per via dello sguardo di Pettinelli. La cantante alla fine conquista la maglia ed è l'unica a riuscirci.

Per quanto riguarda la sfida, Lorenzo si è classificato al primo posto con una standing ovation da parte del pubblico grazie al brano Per Tutta la vita di Noemi. Al secondo posto Angie con Back to black, al terzo Riccardo con Destinazione Paradiso e al quarto Valentina con Leon on. Quinto posto per Gard con Karma e ultimo per Elena. Per quanto riguarda il ballo, Kiara era assente in puntata mentre Nicola si è classificato come primo. Subito dopo di lui Simone, al terzo posto Antonio e all'ultimo Giulia.

Gli ospiti della puntata del 22 febbraio

Nella puntata del 22 febbraio del pomeridiano di Amici spazio a giudici esterni un po' particolari per commentare le esibizioni degli allievi: verranno scelti a caso dal pubblico 2 signori per il canto e 2 per il ballo, con l'aiuto rispettivamente di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. In supporto la cantante Fiorella Mannoia e la ballerina Eleonora Abbagnato. In studio anche un ospite musicale, Briga, che presto diventerà padre per la prima volta perché la compagna Arianna Montefiori è incinta.