Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti

Oggi pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 18 gennaio 2026, dalle 14 su Canale5. L'appuntamento si è svolto tra sfide e gare tra gli allievi, tutti in corsa verso l'atteso Serale. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nessun concorrente è stato eliminato. Ecco cosa è successo in studio: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici 25 registrata oggi, che andrà in onda domenica 18 gennaio, Valentina e Pierpaolo hanno sostenuto le sfide: entrambi hanno vinto e conquistato quindi di nuovo la loro maglia. Plasma e Gard sono arrivati primi nella gara canto dedicata agli inediti, secondo Opi. Ultima, invece, Angie. La gara di ballo si è conclusa con Emiliano al primo posto, ultima invece Maria Rosaria.

Opi ha avuto un confronto con Anna Pettinelli in studio: l'allievo ha ammesso di non fidarsi della sua insegnante che, stando al suo parere, cambierebbe più volte idea, "così come successo con Flavia". I prossimi allievi che dovranno sottoporsi alla sfida sono Pierpaolo, Maria Rosaria, Lorenzo e Angie.

Le esibizioni degli allievi

Nel corso della puntata, tutti gli allievi si sono esibiti con i loro inediti. Di seguito i titoli, riportati da SuperGuidaTv:

Angie: Millemila minuti

Caterina: Roserovi

Elena: Wanda

Gard: Precipitando

Lorenzo: Stupida vita

Michele: Bello bello

Opi: Scusa

Plasma: Perdigiorno

Riccardo: Mi fido di te

Valentina: Catene

Tra i ballerini, Maria Rosaria si è esibita sulle note di Barbie girl ed è piaciuta alla Celentano. Pierpaolo invece ha ballato sulle note di Cenere, Kiara sulle note di Reliquia di Rosalia.

Gli ospiti della puntata del 18 gennaio

Anche nella nuova puntata del talent due giudici esterni hanno commentato le esibizioni delle gare di canto e di ballo degli allievi. Brunori Sas è stato l'ospite per i cantanti, Rossella Brescia per i ballerini. Mida, invece, è stato l'ospite musicale dell'appuntamento con il suo nuovo inedito dal titolo Canzone d'amore.