Amici 24, nessun cantante in finale per Antonia: "Porterei Daniele e Alessia che ballano benissimo" Nell'ultimo Daytime di Amici, la produzione ha dato a ogni allievo la possibilità di assegnare delle medaglie a chi, secondo loro, merita di accedere alla finale. Antonia ha riservato la sua scelta a due ballerini, Daniele e Alessia, lasciando perplessi i compagni TrigNO e Nicolò.

A cura di Sara Leombruno

La finale di Amici si avvicina sempre di più e nella Casetta la tensione tra i semifinalisti si fa sempre più alta.Nell'ultimo Daytime di Amici, la produzione ha dato a ogni allievo la possibilità di assegnare delle medaglie a chi, secondo loro, merita di accedere alla finale. Antonia ha riservato la sua scelta a due ballerini, Daniele e Alessia, lasciando perplessi i compagni TrigNO e Nicolò.

La decisione di Antonia per la finale di Amici 24

Quando è arrivato il turno di Antonia, la cantante ha esordito facendo un discorso emozionante al ballerino Daniele, che fino a quel momento non aveva ricevuto alcuna medaglia: "La do a te perché non ho mai visto una persona di 18 anni che balla così, ogni volta che balli penso continuamente nella mia testa che sei bravissimo, credo che meriti tanto perché si spacca il c**o tutti i giorni, secondo me sei speciale, devi crederlo davvero", le parole. La cantante sceglie poi di consegnare la seconda medaglia ad Alessia: "Sei una fuoriclasse, la costanza non ha mai smesso di lavorar sodo e avere la gioia nel farlo tutti i giorni, la voglia, la felicità quando balla, è sempre difficile trasmettere così tanta emozione quando vedi qualcuno ballare o cantare. Sei davvero una fantastica performer".

Le lacrime di Daniele

Altro momento saliente del Daytime, la consegna delle medaglie di Daniele. Il ballerino ha deciso di assegnarle tutte a se stesso: "Io mi sento di darle a me per una questione semplice, ossia che ci ho messo tanto impegno a ad arrivare qua, penso di meritare la finale, non ho altro da dire". E ancora: "Io non lo so se questa cosa la posso fare, ma mi sento di fare così. Non mi sento attualmente al top, ma riconosco il fatto che da due puntate a questa parte stia facendo un salto in più. Ero convinto che sarei andato via prima".