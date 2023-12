Amici 23, le sfide della puntata: entra Malia, Lil Jolie vince contro Giulia La puntata di Amici di domenica 17 dicembre, si apre con due momenti dedicati alle sfide. Nella prima un nuovo allievo conquista un banco, nella seconda Lil Jolie ha rischiato di perderlo.

Nella puntata di Amici di domenica 17 dicembre, non mancano le sfide per gli allievi della scuola di Cinecittà, che ogni settimana sono chiamati a mettersi alla prova, confrontandosi con nuovi aspiranti cantanti o ballerini. Due sono stati i momenti dedicati alle sfide di questo appuntamento con il talent show di Canale 5, e se nel primo un nuovo concorrente poteva aspirare ad un banco, nel secondo Lil Jolie ha rischiato di perderlo.

La sfida tra Yuma e Malia

A pochi minuti dall'inizio della puntata si è consumata la sfida tra due cantautori, Yuma e Malia. Entrambi sono stati ascoltati dai professori di canto che, nonostante il talent sia iniziato da mesi, continuano a sostenere i casting per capire se, magari, c'è qualche altro talento meritevole di entrare. Anna Pettinelli ha chiesto che ad entrare nella scuola fosse Yuma, un ragazzo di 18 anni di cui ha detto: "L’abbiamo visto recentemente, aveva incontrato il nostro favore, è un ragazzo molto versatile, mi sembra già instradato con un percorso di personalità". Rudy Zerbi, invece, parteggiava per Malia: "Mi piace per quello che dice, per come lo dice e per come lo canta". A giudicarli è il giornalista Paolo Giordano, che ascolta i loro inediti, essendo entrambi cantautori, ma dopo le loro esibizioni, ha ritenuto che fosse Malia a meritare il banco.

Lil Jolie si scontra con Giulia

Altra sfida, invece, è quella tra Lil Jolie e un'aspirante allieva, Giulia, che vengono giudicate da Martina Giannitrapani. Le due cantanti portano brani completamente diversi, l'allieva di Rudy Zerbi canta What's Up, mentre la sfidante canta Vedrai, Vedrai. Dopo le esibizioni, la giudice sembra non avere dubbi: "Bravissime entrambe, Giulia hai portato un brano di un cantautore importante, un brano difficile che hai interpretato in maniera impeccabile, quel che mi è venuto un po’ a mancare è l’inadeguatezza che questo brano vuole. Tu, invece, il tuo brano era un grido di liberazione" A questo punto interviene Lil Jolie che dice: "E io l’ho sentito tutto", ricevendo di tutta risposta: "Anche io, per questo la sfida la vinci tu"

