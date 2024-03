Amici 23, Anna Pettinelli critica Holden: “È inespressivo, un tronco, non trasmette niente” Anna Pettinelli, parlando con la sua squadra in vista del serale, critica Holden e Petit, gli avversari dei suoi allievi. Secondo la coach, infatti, i due non sarebbero temibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il serale di Amici 23 è ormai alle porte e i professori incontrano le loro squadre per confrontarsi, ma anche gli allievi degli altri team ascoltano quello che accade in studio. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro incontrano ballerini e cantanti, per dar loro dei consigli, o delle dritte su come affrontare il serale e la professoressa di canto non si trattiene dal fare qualche commento, decisamente pungente, su Holden e Petit, mettendo in luce quelli che, a suo avviso, sono dei difetti.

Le critiche di Anna Pettinelli

Parlando, quindi, dei punti deboli degli avversari delle altre squadre, Anna Pettinelli non ha esitato a manifestare il suo disappunto nei confronti di un modo di esibirsi poco coinvolgente, soffermandosi su due allievi. E, parlando di Holden dichiara:

Lo prendiamo sull'interpretazione, perché canta sempre tutto uguale. Tutto quanto, da un pezzo dei Coldplay a Battisti, è sempre inespressivo, è un tronco, non trasmette niente. Sull'interpretazione e staging è poca roba, canta tutto uguale, sempre stessa espressione.

È il turno, poi, di Petit sul quale dice: "Sentiamo dire solo che è fresco e che è carino. Se fossi in lui mi arrabbierei, qui, invece abbiamo persone che emozionano tanto". Insomma, secondo la coach, ci sarebbero i margini perché i suoi possano superare brillantemente le sfide.

La reazione di Holden e Petit

I ragazzi, seduti in casetta, hanno ascoltato attentamente quello che la professoressa di canto ha avuto da dire sul loro conto e, non senza un po' di dispiacere, hanno commentato le sue parole, discostandosi dal suo punto di vista. A parlare per primo è Petit che dice: "Ha sempre detto che le piacevamo, poi non penso che Holden canti sempre uguale o che io sia solo carino. Boh, vabbè, se pensa che questo sia il mio punto debole…". Rassegnati e anche un po' interdetti, quindi, i due hanno incassato le critiche, aspettando solo di esibirsi al serale.