Amadeus e Giovanna Civitillo conducono il Festival delle Famiglie su Rai1 L’evento celebra le giornate dedicate all’Incontro Mondiale delle Famiglie tenuto da Papa Francesco I. La diretta su Rai1 e in mondovisione il 22 giugno a partire dalle ore 18.15.

Amadeus e Giovanna Civitillo saranno i conduttori del Festival delle Famiglie, l'evento in diretta su Rai1 il 22 giugno a partire dalle ore 18.15 in diretta e mondovisione dall'Aula Paolo VI. È il primo incontro mondiale delle famiglie tenuto da Papa Francesco I. Tra gli ospiti ci saranno i tre tenori de Il Volo, accompagnati dai loro parenti. L'evento televisivo avrà un tema che si chiama "The Beauty of Family", la bellezza della famiglia. Per Amadeus e Giovanna Civitillo è il secondo progetto insieme in tempo breve dopo Affari Tuoi Formato Famiglia, il terzo considerando anche il Festival di Sanremo.

L'incontro mondiale delle famiglie

L'incontro mondiale delle famiglie sarà tenuto da Papa Francesco che parteciperà al primo appuntamento pubblico che darà il via al ‘Decimo Incontro Mondiale delle famiglie’ in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. L'incontro si terrà in forma – come dichiarato da Papa Francesco I – “multicentrica e diffusa”, avrà delle caratteristiche diverse rispetto agli appuntamenti degli anni precedenti. A Roma, è previsto l'appuntamento principale, a cui interverranno i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare. Nella settimana delle celebrazioni, tutte le diocesi sono invitate a organizzare eventi analoghi nelle proprie comunità locali.

Amadeus e Giovanna Civitillo in uno scatto

Amadeus e Giovanna Civitillo, insieme dal 2003

Amadeus e Giovanna Civitillo sono in questo senso i testimonial perfetti per il Festival delle Famiglie. I due si sono conosciuti durante il programma "L'Eredità": Amadeus era conduttore, lei ballerina. Non si sono mai più lasciati. Il 19 gennaio 2009 è nato José Alberto, figlio della coppia, e nel luglio dello stesso anno si sono sposati con rito civile. L'11 luglio 2019 si sono sposati presso la chiesa di Roma, dopo che il conduttore ha ottenuto l'annullamento del primo matrimonio dalla sacra Rota.