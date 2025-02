video suggerito

Alfonso Signorini sbaglia l’annuncio del primo finalista al GF e fa una gaffe con Zeudi: “Ora vado a casa” Disastro al GF di Alfonso Signorini che dopo la gaffe con Zeudi Di Palma, ha sbagliato ad annunciare il verdetto del televoto flash che ha decretato il primo finalista. Il conduttore in studio ha così commentato: “Io qui non c’entro niente, ognuno si assuma le sue responsabilità. Già avevo poca mercanzia, figuratevi adesso”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

418 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello ieri sera, lunedì 10 febbraio, Alfonso Signorini ha sbagliato ad annunciare il nome del primo finalista deciso dal televoto. Javier, Lorenzo, Giglio e Alfonso sono stati i protagonisti di un televoto flash aperto durante la puntata che ha decretato il nome del primo concorrente a volare in finale: il primo annuncio in studio è ricaduto sul pallavolista argentino, ma pochi secondi dopo il conduttore ha dovuto ribaltare la situazione. Dopo la gaffe, ha spiegato: "È un errore, non mio. Io qui non c'entro niente, ognuno si assuma le sue responsabilità".

Cosa è successo in studio con Alfonso Signorini, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato

Dopo che la regia ha inquadrato Javier Martinez e Alfonso Signorini lo ha nominato primo finalista, in studio si è ribaltata la situazione. "Colpo di scena. Metterò la mano sul braccio del vero finalista" ha dichiarato il conduttore annunciando un errore nella comunicazione del verdetto. Signorini, visibilmente indispettito tra i due concorrenti, si è così rivolto agli autori e alla regia: "Siete d'accordo che è lui? Non è che poi mi giro e mi dite un'altra cosa? Altrimenti posso andarmene a casa, adesso va bene essere tolleranti, però le idee chiare almeno su questo". Dopo aver annunciato Lorenzo Spolverato primo finalista, ha invitato i due inquilini a rientrare in casa, poi ha specificato:

Voglio spiegare cosa è successo, giusto per essere corretti altrimenti ci saranno mille speculazioni. Sono una persona trasparente. Nella busta c'erano i nomi dei primi due esclusi. Non sapevo chi sarebbe arrivato in finale, la regia avrebbe dovuto illuminare il finalista. Ho visto Javier inquadrato, e pensavo fosse lui. Poi mi hanno detto che non era lui, non so perché lo abbiano inquadrato. È un errore, non mio. Io qui non c'entro niente, ognuno si assuma le sue responsabilità.

La gaffe con Zeudi Di Palma: "Mi hanno raccontato una scemenza"

Alfonso Signorini durante la diretta del GF ha commesso un errore anche nel blocco dedicato a Zeudi Di Palma. Ha invitato la concorrente a fare i nomi sui "70enni che valgono zero" da lei citati durante uno sfogo: "Non te la lascio passare liscia" ha dichiarato Signorini all'ex Miss sostenendo che abbia fatto riferimento ad alcuni "in studio". Dopo aver trasmesso il video incriminato, si è accorto dell'errore: la concorrente non aveva nominato alcuna persona in studio. "Aveva ragione la nostra Zeudi, ma che cavolo mi raccontate? Cara Zeudi, ti do ragione, mi hanno raccontato una scemenza. Mi avete fatto il vuoto attorno. Già avevo poca mercanzia, figuratevi adesso, chiudiamo questa pagina pietosa" ha concluso Signorini.