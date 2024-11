Alfonso Signorini prende in giro il pianto di Shaila al Grande Fratello: “Perché piangi senza lacrime?”

video suggerito

Alfonso Signorini prende in giro Shaila Gatta al Grande Fratello. Il conduttore non crede al dispiacere manifestato dalla ballerina di fronte alle telecamere del reality e le chiede: "Ma perché piangi sempre senza lacrime?".

A cura di Stefania Rocco

La puntata del Grande Fratello del 4 novembre si apre con un confronto tra Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti. Un video mostra lue reazioni delle Casa di fronte al flirt tra i due. “Penso sia un copione”, spiega Maria Vittoria nel video, “Hanno capito che il pubblico poi ha votati per farli andare insieme a Madrid e figurati se potevano tornare a casa senza qualcosa in mano”. Nemmeno Jessica Morlacchi crede ai due: “In questa storia qualcosa che non va c’è”.

Il confronto tra Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti

Maria Vittoria: “Già prima di questo show non provavo grande simpatia nei tuoi confronti. Vedo che cerchi di piacere a tutta la Casa. Forse per non finire in nomination? Per quanto riguarda il tuo comportamento, trovo irrispettoso quello che hai fatto nei confronti di Javier”. Shaila si ribella: “Ma sei mia madre? Il copione appartiene a te visti i tuoi commenti”. La lite tra Maria Vittoria e Shaila prosegue ma Alfonso Signorini chiede alla prima cosa la spinga a pensare si tratti di uno show: “Quando non c’erano più clip su di lei si è direzionata in posizione di quel povero ragazzo di Javier. Quando il pubblico l’ha mandata in Spagna con Lorenzo, ha cambiato obiettivo”. È il conduttore a dare un colpetto alla concorrente quando le chiede: “Shaila, ma perché piangi sempre senza lacrime?”. Evidenzia, quindi, di non credere al suo malessere.

Javier Martinez: “Shaila non si merita più la mia tutela”

Rientrata in Casa, Maria Vittoria viene interrogata da Signorini a proposito delle parole spese da Tommaso a proposito di quanto lei ha detto su Shaila. “Non me lo aspettavo”, commenta lei, soprattutto in considerazione del rapporto nato con il coinquilino. Una nuova clip mostra a Shaila la “seconda parte” della vendetta di Javier Martinez nei confronti della sua ex fiamma. “Lei è finta al 100%”, commenta Javier in un video, “Mi dà fastidio il fatto che mentre stava a letto con me, guardava te. Non si merita più la mia tutela”. Un filmato ripercorre tutto quello che il pallavolista ha dichiarato a proposito di Shaila in settimana, compresi gli insulti a Maria Vittoria e Amanda e le frasi rivolte a Lorenzo Spolverato. Shaila si giustifica nuovamente con il fatto di essere campana, una scusa che non regge e che Signorini le fa notare: “A Napoli non si dà della zocc*** o del diavolo agli altri”. Cesara Buonamici difende Shaila ma a bilanciare il giudizio dell’opinionista arriva quello della collega: “Vorrei ricordare a Cesara che Javier aveva già fatto un passo indietro e lei è tornata anche fisicamente a riprenderselo”.