Alessandro Cattelan, il retroscena sul suo futuro su Rai2: “In onda la domenica in prima serata” Stasera c’è Cattelan, dalla prossima stagione, potrebbe approdare la domenica sera, in prima serata su Rai2. Il retroscena di TvBlog.

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Cattelan potrebbe approdare in prima serata su Rai2 con Stasera c'è Cattelan. A rivelare questo retroscena è TvBlog. Il sito di informazione svela anche il giorno prescelto per la collocazione in palinsesto. Secondo quanto sostiene, il programma potrebbe andare in onda la domenica sera.

Alessandro Cattelan, l'ipotesi prima serata

Su TvBlog, che lancia l'indiscrezione dell'arrivo di Alessandro Cattelan nella prima serata di Rai2 si legge: "Dalla prossima stagione televisiva, la domenica sera ospiterà un programma di varietà. Nella fattispecie si starebbe pensando di collocare in questo slot una versione da prime time del varietà condotto da Alessandro Cattelan, che lo scorso anno ha occupato la seconda serata, Stasera c’è Cattelan". Dunque, Alessandro Cattelan potrebbe tornare in prima serata, tenendo compagnia agli spettatori di Rai2.

Stasera c'è Cattelan, la nuova collocazione in palinsesto

L'intenzione della nuova dirigenza sarebbe quella di rendere Rai2 una rete di intrattenimento. Così, Stasera c'è Cattelan dovrebbe andare in onda la domenica in prima serata, dopo l'edizione delle 20:30 del Tg2. Il programma dovrebbe protrarsi fino alle 23:30. Nei giorni scorsi, davanti all'ipotesi di prendere il posto lasciato vacante da Fabio Fazio la domenica sera su Rai3, Alessandro Cattelan aveva dichiarato:

È un bello spazio ma non credo sia il momento giusto per farlo per me. A me piace dove sto e spero di andare avanti a fare quello che sto facendo. Sono abbastanza nuovo in Rai, sto prendendo le misure. Da pseudo giovane, ingenuo, mi spiace che l’intrattenimento debba sottostare a queste dinamiche. Mi pare di capire però che, in Rai, sia normale.

E, ospite del Festival della Tv di Dogliani, ha aggiunto: "Io e Fabio Fazio facciamo due programmi seduti dietro una scrivania…ma abbiamo due stili enormemente diversi".