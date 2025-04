Alessandro Cattelan a Italia’s Got Talent: la giuria e i conduttori della nuova edizione del talent show

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sono in corso in questi giorni le registrazioni della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show nel quale aspiranti concorrenti portano sul palco il loro talento con l'obiettivo di conquistare il favore dei giudici. Non c'è ancora una data di partenza per la messa in onda del talent show su Disney+ ma in queste ore sono arrivate le prime anticipazioni. Per la nuova edizione al tavolo di IGT c'è una novità: tra i giudici ci sarà anche Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan a Italia's Got Talent con Matano, Maionchi e Lamborghini

Alessandro Cattelan si unirà ai giudici della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show di successo prodotto da Fremantle Italia di Disney+. Il celebre conduttore siederà al tavolo del programma accanto ai veterani Mara Maionchi e Frank Matano e alla cantante Elettra Lamborghini, alla sua seconda edizione. Tutti saranno impegnati alla ricerca dei migliori talenti del nostro Paese: in questi giorni sono iniziate le registrazioni delle audition. Soltanto uno riuscirà a conquistare il podio del talent famoso e prodotto in tutto il mondo.

Aurora Leone e Gianluca Fru i conduttori di IGT

Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal torneranno alla conduzione dello show portando ancora una volta sul palco la loro comicità e l'ironia. Su Instagram l'attrice e comica ha infatti commentato la notizia scrivendo: "Anche quest'anno siamo pronti a portare avanti la categoria conduttori under 30 con occhiali".

Quando arriva Italia's Got Talent su Disney+

Non c'è ancora una data di lancio per la nuova edizione di Italia's Got Talent le cui registrazioni sono iniziate da pochi giorni. Il profilo social del programma ha annunciato ieri i giudici a corredo delle prime foto inedite dallo studio: "Il team è al completo, che la caccia al Talento abbia finalmente inizio. Sono tutti pronti per lo show, IGT arriva prossimamente in esclusiva su Disney+", le parole.