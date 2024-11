video suggerito

Al Gran Hermano Tommaso Franchi non sente la mancanza di Mariavittoria, poi frena con Maica: “Non mi attrae” Al Gran Hermano Tommaso Franchi ha confessato di non sentire la mancanza di Mariavittoria Minghetti, a cui si era avvicinato nella casa Grande Fratello. Il ragazzo però ha rivelato di non essere attratto da Maica Benedicto, che ha ritrovato in Spagna e con cui c’era stato un bacio: “Fuori potrebbe essere, in questo momento no”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Franchi sembra aver già dimenticato Mariavittoria Minghetti. Partito per il Gran Hermano, il concorrente ha confessato agli inquilini spagnoli di non sentire la sua mancanza, nonostante lo stretto legame che si era creato tra loro nell'ultimo periodo. Non soltanto: il ragazzo si è anche lasciato andare ad alcune confessioni su Maica Benedicto, con cui c'era stato un bacio in Italia e che ora ha ritrovato in Spagna. Se lei è ancora attratta, per lui non sembra essere più lo stesso.

Tommaso non sente la mancanza di Mariavittoria

Tommaso ha confessato di non sentire la mancanza di Mariavittoria e di non voler stare insieme a lei. Pensa che sia una bella ragazza, ma non vedrebbe mai un futuro al suo fianco: "Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Non è possibile tra noi. Direi che è più un ‘mi piace esteticamente’". Poi a Maica ha raccontato: "Non mi manca, mi mancano tutti i compagni".

Tommaso non è interessato nemmeno a Maica: la confessione

Dopo aver raccontato di non sentire la mancanza di Mariavittoria, Tommaso si è lasciato andare anche a un'altra confessione riguardo ai suoi sentimenti. Chiacchierando con un coinquilino spagnolo, ha infatti rivelato di non essere interessato a Maica e di volerglielo dire per evitare che possa soffrire, dal momento che ha notato la sua attrazione. "Fuori dal Gran Hermano potrebbe essere, però in questo momento no", ha spiegato Franchi. E poi ha precisato: "Ho visto che lei è attratta e per questo è giusto dirglielo, per non creare un danno".

