Al GF Zeudi Di Palma si allontana da Helena: "Mi ha corteggiata, io zero. Javier non è interessato a lei" Maretta al Grande Fratello. Prima lo scontro tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestess, poi le dure parole di Zeudi Di Palma contro la modella brasiliana: "Penso che stia giocando con me, è stata lei a corteggiarmi per prima".

Dopo il duro scontro tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, quest'ultima si ritrova al centro dell'attenzione anche per il suo legame con Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia, infatti, ha confessato ad Alfonso D'Apice di continuare ad avere dubbi sulla modella brasiliana, rivelando alcuni retroscena sul rapporto con lei. "Era lei che mi corteggiava, io zero" chiarisce Di Palma. I due, poi, hanno parlato del bacio che è scattato tra loro il giorno di Natale.

Zeudi Di Palma: "Penso che Helena stia giocando, è stata lei a corteggiarmi per prima"

"Non ho mai provato a baciarla, è stata lei ad avvicinarsi a me. Il primo giorno non l'ho baciata, era lei che mi corteggiava. Io zero – ha spiegato Zeudi Di Palma ad Alfonso D'Apice – Il secondo giorno abbiamo dormito insieme e lei sapeva che mi piacciono anche le donne. Mi faceva effetto e secondo me l'aveva intuito. Il primo posso resistere, il secondo giorno scatta". La gieffina aveva iniziato a dubitare della sincerità di Helena dopo il suo riavvicinamento a Javier:

Per me il bacio è importante, in generale. Soprattutto quando non lo dò subito ad una persona, è perché non la vedo in un determinato modo. Javier poi ha dormito con Helena. Lui ha detto fin dal primo momento che non prova niente nei suoi confronti, è a lei che piace lui. Per questo ti dico non so se lei stia giocando.

Zeudi Di Palma sul bacio con Alfonso: "Il nostro bacio è stato sbagliato"

Nel giorno di Natale Zeudi Di Palma e Alfonso D'Apice si sono baciati. A distanza di qualche giorno, i due sono tornati sull'argomento. L'ex Miss Italia ha chiarito:

Quello che ho avuto con te non l'ho mai avuto con Helena perché tu mi hai parlato di una tua cosa profonda. Il bacio tra noi è stato sbagliato perché è stat raggiungere un'intimità che avevamo già raggiunto, era una cosa superficiale.