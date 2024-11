video suggerito

Al GF Tommaso Franchi allontana Maica e Mariavittoria: "Sono entrato e uscirò solo, non faccio telenovelas" Tommaso Franchi ha le idee chiare: ha iniziato il percorso al Grande Fratello da solo e lo terminerà nello stesso modo. La decisione è arrivata durante un collegamento radiofonico nel Gran Hermano, dove il concorrente è momentaneamente ospite.

Tommaso Franchi si trova al Gran Hermano in Spagna come ospite. Al concorrente toscano è stata infatti concessa la possibilità di approfondire la conoscenza con Maica Benedicto, incontrata all'interno della Casa del Grande Fratello. Dopo aver confessato di provare solo un sentimento di amicizia nei suoi confronti, ai microfoni del reality show spagnolo ha chiarito di non aver mai voluto relazioni con nessuno: "Ho iniziato questo percorso da solo e lo finirò nello stesso modo".

Tommaso Franchi su Maica Benedicto: "Era l'unica persona normale al Grande Fratello"

Prima che Maica Benedicto entrasse nella sua vita, Tommaso Franchi si era avvicinato a Mariavittoria Minghetti. Il concorrente toscano, però, ora sembrerebbe avere intenzione di allontanarsi da entrambe le ragazze. Nel corso di un collegamento radio al Gran Hermano ha spiegato:

La verità è che ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo. Non voglio avere relazioni con nessuno. Gran Hermano e Grande Fratello ho sentito questa connessione tra me e Maica e ci ho pensato molto in queste notti perché in quei giorni mi sono sentito così. Ora ho la risposta. È perché quando è venuta nella Casa era l'unica persona normale. Nel Grande Fratello nessuno è come lei. Questa è la prima cosa che mi ha connesso a lei.

Tommaso Franchi: "Sono una persona normale, non voglio fare le telenovelas"

Dopo "il rifiuto" di Tommaso Franchi, Maica Benedicto lo aveva definito come un cucaracho (scarafaggio, traducibile in italiano come ‘malessere'). Il ragazzo ha risposto alle sue accuse: "Se fossi stato davvero un ‘cucaracho' sarei entrato quie avrei finto di amarla. Io sono una persona normale e non voglio fare le telenovelas". Ha poi ripetuto di essere stato sinceramente dispiaciuto quando Maica aveva lasciato la Casa del Grande Fratello: "Era l'unica persona con cui ho parlato tranquillamente. Il Grande Fratello e il Gran Hermano non lo hanno capito e ci hanno visto altro. Hanno cercato di unirci ma le cosa forzata non vanno bene. Deve essere naturale".