video suggerito

Tommaso Franchi a Maica Benedicto: “Il GF voleva che creassi la storia con te”, lei sbotta: “Scarafaggio” Tommaso Franchi continua a essere chiaro con Maica Benedicto nella casa del Gran Hermano ammettendo di essere stato spinto dagli autori del GF ad avvicinarsi a lei: “Volevano che creassi la storia con te”, le parole alle quali Maica ha reagito duramente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tommaso Franchi non prova nulla per Maica Benedicto e il suo viaggio in Spagna non è andato come gli autori speravano. Il concorrente toscano è volato al Gran Hermano per poter riabbracciare la modella che aveva conosciuto nella casa di Cinecittà: nonostante sembrava fosse scattata una scintilla tra loro, il 24enne ha messo sin da subito i puntini sulle i riguardo i suoi sentimenti per l'inquilina. "Voglio conoscerti solo come amica" le ha spiegato ieri, ammettendo di non provare alcun sentimento e confessando che il suo atteggiamento era voluto dagli autori che volevano che tra loro nascesse una storia. La reazione della concorrente spagnola è stata piuttosto forte: ha accusato Tommaso di essere un "cucaracho (scarafaggio) vestito da bravo ragazzo", e le sue parole hanno dato vita a una serie di sfottò ai danni del toscano, mandati in onda da Jorge Javier Vázquez, conduttore del Gran Hermano, durante la puntata.

Le confessioni di Tommaso Franchi a Maica Benedicto

Tommaso Franchi durante un confronto con Maica Benedicto, rimasta delusa dal due di picche ricevuto, le ha spiegato che gli autori avrebbero voluto che tra loro nascesse una storia. Il suo comportamento nei suoi confronti, quindi, sarebbe stato pilotato. "Volevano che creassi la storia con te. Stavo bene in Italia. Se fossi stato al gioco, sarei stato con te" ha dichiarato – stando alle parole riportate dal tabloid spagnolo Eleconomista.es -, sottolineando che "mi piaci come persona, però voglio conoscerti come amica".

La modella spagnola non ha reagito bene alle parole del suo inquilino, e dal confessionale si è sfogata con il conduttore del reality Jorge Javier Vázquez. Ha accusato Tommaso di averla presa in giro e di averle parlato alle spalle, poi ha concluso: "È uno scarafaggio vestito da bravo ragazzo".

Dalle sue parole sono nati una serie di sfottò ai danni del concorrente toscano che i telespettatori italiani stanno ora contestando. Dopo la chiacchierata tra Tommaso e il conduttore in diretta su Telecinco, gli autori spagnoli hanno aggiunto come sottofondo al rientro in casa del concorrente la canzone "Ridi pagliaccio". Il pubblico italiano ora chiede: "Ridateci Tommaso".

Tommaso: "Il GF italiano è una telenovela"

Tommaso Franchi non avrebbe ceduto alle richieste degli autori del Grande Fratello e non si è tirato indietro nel spiegare apertamente come funziona il reality italiano. Chiacchierando con un inquilino spagnolo conosciuto nella casa del GH, ha raccontato: "Voi vi comportate normalmente, non studiate cosa dire. In Italia sì, in Italia è differente. Mi piace qui, il bello del programma è che è più naturale. La telenovela in Italia non mi piace".