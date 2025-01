video suggerito

Al GF Jessica ancora faccia a faccia con Helena: “Non ti chiedo scusa, hai fatto un gesto troppo violento” Nuovo faccia a faccia tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes al Grande Fratello. La cantante non intende chiedere scusa alla modella per i suoi comportamenti, perché da parte sua c’è stato un “gesto troppo violento”. Nel confronto anche le parole di Beatrice Luzzi: “Esempio orrendo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nuovo confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello, nella puntata in onda giovedì 16 gennaio. Dopo il faccia a faccia della scorsa settimana, in cui la modella ha chiesto scusa alla ex concorrente per il suo comportamento violento, le due si sono trovate di nuovo in studio per affrontare l'argomento e provare a trovare un punto di incontro.

Il nuovo confronto tra Jessica e Helena

"Helena ha chiesto scusa, tu non l'hai mai fatto, Perché?", ha chiesto Alfonso Siginrnin a Jessica, iniziando così il confronto. "Non lo faccio perché secondo me c'è stato un gesto troppo più forte, più violento, delle mie parole. Devo chiedere scusa a me stessa. Ogni volta che guardo quella clip non mi piaccio, lei ha fatto uscire la parte peggiore di me", ha spiegato l'ex concorrente, facendo riferimento alla violenta lite con Helena, in cui la modella le ha lanciato addosso un bollitore pieno di acqua. "Io? L'hai detto tu, ho fatto uscire il tuo lato più debole. Non ammetti che continui a fare questa cosa con Luca (Calvani, ndr). Lui ha un fidanzato, non accetti i confini", ha spiegato la modella. Il riferimento è alla vicinanza tra Jessica e Luca nella Casa, riguardo alla quale la cantante aveva rivelato alcuni dettagli di quanto accaduto tra loro sotto le coperte.

"Tu sei stata scenofoba e questo è veramente gravissimo", ha incalzato Helena. Jessica ha ammesso di non conoscere il significato del termine e Signorini ha chiarito: "Significa che non ami le persone che vengono dall'estero". "Io? Razzista?", ha risposto l'ex cantante dei Gazosa. "Sono due cose diverse. Sei contro la mia natura, da dove vengo. Non hai chiesto scusa per i tuoi gesti, dovrai rispondere per la conseguenze delle tue parole", ha ribattuto la modella.

L'opinione di Beatrice Luzzi: "Esempio orrendo"

Nel confronto tra le due in studio, è intervenuta anche l'opinionista Beatrice Luzzi. "In quei cinque minuti avete dato un esempio pessimo", ha spiegato riguardo alla violenta lite che le ha viste coinvolte. Poi ha invitato Jessica a scusarsi con tutti e non solo con se stessa: "Chiedi scusa a tutti, non solo a te stessa. Lei ha sbagliato, ma anche tu, se non le avessi continuato a dire ‘seduta'. Avete dato un esempio orrendo". "Non chiedi scusa perché non ammetti che sei diventata una persona diversa", ha poi continuato Helena. Infine Jessica: "Anche tu, Helena, poi purtroppo sei cambiata. Se lo deve ricordare Luca che ha un compagno a casa, non io".