Al GF Amanda Lecciso litiga con Helena Prestes dopo la diretta: "Instabile, non si capisce quando parli" Dopo la diretta del 7 ottobre del Grande Fratello, è nata un'accesa discussione tra Amanda Lecciso e Helena Prestes per via delle nomination. "Sei instabile, non si capisce quando parli", ha detto la prima alla coinquilina. "Continui a fare pettegolezzi", ha risposto la modella. Cosa è successo.

A cura di Elisabetta Murina

Helena Prestes ha nominato Amanda Lecciso durante l'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 7 ottobre. Questa nomination ha creato un'accesa discussione tra le due donne dopo la diretta, portando a galla delle tensioni presenti già da tempo. La modella brasiliana sostiene che la coinquilina "faccia pettegolezzi", ma la diretta interessata non accetta l'accusa e vuole spiegazioni concrete.

La lite tra Helena Prestes e Amanda Lecciso dopo la puntata: cosa è successo

Dopo la diretta, Prestes e Lecciso si sono affrontate faccia a faccia. A far scoppiare la scintilla è stata la nomination della modella nei confronti della coinquilina, sostenendo che sia portatrice di pettegolezzi e che vada sempre a chiedere un consiglio su chi votare. "Quale è il problema se ti ho votato? Vai sempre a parlare con gli altri, fai più pettegolezzi de Non è la Rai, che almeno sono divertenti", ha urlato Helena ad Amanda. "Parliamo di fatti, dimmi quale pettegolezzo ho fatto", ha ribattuto la donna desiderosa di avere una spiegazione più precisa.

Helena ha ribadito di non apprezzare il comportamento della coinquilina prima delle nomination, chiedendo consigli di persona in persona. "Tu sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination. Ma quali pettegolezzi? Devi farmi degli esempi, perché non puoi lanciare accuse a caso. Io non riesco a parlare con te. Poi non ti capisco nemmeno", ha detto Amanda Lecciso alzando la voce. "Io non mi saprò spiegare bene in italiano, ma tu segui quello che dice Lorenzo. Ho fatto benissimo a nominarti", ha risposto Prestes. Tra le due donne lo scontro è finito senza nulla di fatto, con la conclusione della modella: "Non parlarmi più".

Il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Nella casa del GF Helena Prestes si è avvicinata a Lorenzo Spolverato, anche se di recente Iago Garcia le ha dichiarato il suo interesse. Il rapporto tra la modella e il 27enne sembra però piuttosto tormentato e il comportamento di lui rischia di diventare eccessivo. In molti utenti sui social hanno notato un eccesso di aggressività nei confronti della modella, con gestualità e ‘maniere forti' che non sono passate inosservate e rischiano di diventare troppo.