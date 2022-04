Aisha: “Amici per me è stata una terapia, prima mi ero allontanata da tutti” Aisha e Crytical sono ospiti a Verissimo dopo la loro eliminazione ad Amici. Lei racconta la solitudine dalla quale è uscita grazie al talent show, lui la sua storia d’amore con Anna fuori dalla scuola.

A cura di Giulia Turco

Aisha e Crytical sono ospiti a Verissimo dopo la loro eliminazione ad Amici. I due cantanti hanno entrambi fatto un percorso importante nella scuola che li ha arricchiti non solo dal punto di vista professionale, anzi. Il talent show è stato per loro una vera e propria scuola di vita, in particolare per Aisha che prima di entrare aveva tante insicurezze che la bloccavano nel rapporto con se stessa e con gli altri.

Aisha racconta la solitudine e il rapporto con il padre

Aisha Maryam è la giovane cantante che con una voce esplosiva e uno stile accattivante ha incantato il pubblico del talent show. Ha solo 17 anni e un'infanzia alla spalle trascorsa con la mamma, giovanissima, segnata dall'assenza del padre. "L'ultima volta l'ho visto 3 o 4 anni fa, non so quali motivi lo abbiano spinto ad andarsene", racconta a Silvia Toffanin. "Sono cresciuta con mia madre, che mi ha fatto da padre e da mentore". Ad Amici si è riscoperta capace di uscire dal suo guscio di solitudine: "Negli ultimi anni avevo iniziato ad allontanarmi da tutti, non avevo il controllo di quello che mi succedeva", racconta. "Amici mi ha aiutato tantissimo, per me è stata come una terapia. Ho capito che stare con le altre persone non fa così paura".

Crytical a Verissimo dopo Amici

Francesco Paone in arte Crytical dedica il suo percorso ad Amici al padre, "la mia salvezza, che mi ha sempre sostenuto mettendoci cuore, anima e tempo". Oltre ad un amico, Davide, che ha perso ma che non ha mai dimenticato: "Soffriva di una malattia e quando mi è stato assegnato il brano ‘Un giorno in più' ho pensato a tutto il tempo che ho trascorso con lui, che non vorrei fosse finito". Nella scuola l'amicizia con Amici, "il fratello che non ho mai avuto", e fuori la storia d'amore con Anna. "Stiamo insieme da 7 mesi, ma ci conosciamo da sempre. Sono molto innamorato, quando mi ha rivisto è stato come la prima volta".