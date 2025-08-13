Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Agorà Estate nel caos: rissa verbale tra Riotta e Capezzone sul giornalista di Al-Jazeera

Super rissa televisiva ad Agorà Estate tra Gianni Riotta e Daniele Capezzone sull’uccisione del giornalista Al-Jazeera Anas Al-Sharif.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sarà anche televisione d'estate, ma la rissa è sempre dietro l'angolo quando c'è Daniele Capezzone. Il direttore di Libero si è scontrato duramente con il giornalista Gianni Riotta durante la puntata odierna di Agorà Estate. Lo scontro è stato durissimo, motivo del contendere: l'uccisione del giornalista di Al-Jazeera Anas Al-Sharif e il suo presunto legame con i terroristi di Hamas. Una lite che ha costretto la conduttrice Giulia Di Stefano a intervenire più volte per riportare la calma in studio.

L'attacco di Capezzone scatena la bufera

La scintilla è partita dalle parole di Daniele Capezzone, che ha puntato il dito contro la narrazione mediatica del conflitto in Medio Oriente: "State esercitando tutta la pressione su Netanyahu e non su Hamas. Lui rischia di vincere la battaglia sul campo, ma non quella mediatica". Ma è stata la seconda parte del suo intervento a far esplodere la polemica:

State santificando il giornalista ucciso, c'è poco da ridere sul fatto che voi trattiate come un campione della libera informazione uno che probabilmente era a libro paga di Hamas e che trattava i guerriglieri di Hamas come amici.

La reazione furiosa di Riotta

Gianni Riotta non ha lasciato passare quel "voi" e ha reagito con veemenza: "Siccome hai detto voi, vorrei sapere chi in questo studio lo ha elogiato. Devi dire chi è che ha elogiato Hamas in questo studio". Il giornalista ha alzato progressivamente i toni, rivendicando la propria posizione filo-israeliana: "Io sono stato embedded con IDF, è chiaro? Chi siamo noi? Hai detto voi avete elogiato il giornalista di Hamas. Chi di noi ha elogiato Hamas in questo studio?".

Leggi anche
Grande Fratello israeliano, irruzione delle attiviste in diretta: "La guerra a Gaza deve finire"

L'escalation e l'intervento della conduttrice

La discussione ha preso una piega sempre più accesa, con Riotta che ha continuato a incalzare: "Hai detto voi! Riavvolgi il nostro, hai detto voi!", mentre Capezzone ha risposto chiedendo alla conduttrice di "far tacere i cafoni in studio". La situazione è degenerata al punto che la conduttrice ha dovuto intervenire ripetutamente per cercare di riportare ordine nel dibattito, che si era ormai trasformato in una vera e propria rissa verbale.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
De Martino colpito dagli hacker: rubate immagini private con Caroline Tronelli
Diffusi video dall'abitazione della compagna su siti stranieri
Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più: il nuovo amore è una rinascita per il fidanzato d'Italia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views