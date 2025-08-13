Agorà Estate nel caos: rissa verbale tra Riotta e Capezzone sul giornalista di Al-Jazeera

Sarà anche televisione d'estate, ma la rissa è sempre dietro l'angolo quando c'è Daniele Capezzone. Il direttore di Libero si è scontrato duramente con il giornalista Gianni Riotta durante la puntata odierna di Agorà Estate. Lo scontro è stato durissimo, motivo del contendere: l'uccisione del giornalista di Al-Jazeera Anas Al-Sharif e il suo presunto legame con i terroristi di Hamas. Una lite che ha costretto la conduttrice Giulia Di Stefano a intervenire più volte per riportare la calma in studio.

L'attacco di Capezzone scatena la bufera

La scintilla è partita dalle parole di Daniele Capezzone, che ha puntato il dito contro la narrazione mediatica del conflitto in Medio Oriente: "State esercitando tutta la pressione su Netanyahu e non su Hamas. Lui rischia di vincere la battaglia sul campo, ma non quella mediatica". Ma è stata la seconda parte del suo intervento a far esplodere la polemica:

State santificando il giornalista ucciso, c'è poco da ridere sul fatto che voi trattiate come un campione della libera informazione uno che probabilmente era a libro paga di Hamas e che trattava i guerriglieri di Hamas come amici.

La reazione furiosa di Riotta

Gianni Riotta non ha lasciato passare quel "voi" e ha reagito con veemenza: "Siccome hai detto voi, vorrei sapere chi in questo studio lo ha elogiato. Devi dire chi è che ha elogiato Hamas in questo studio". Il giornalista ha alzato progressivamente i toni, rivendicando la propria posizione filo-israeliana: "Io sono stato embedded con IDF, è chiaro? Chi siamo noi? Hai detto voi avete elogiato il giornalista di Hamas. Chi di noi ha elogiato Hamas in questo studio?".

L'escalation e l'intervento della conduttrice

La discussione ha preso una piega sempre più accesa, con Riotta che ha continuato a incalzare: "Hai detto voi! Riavvolgi il nostro, hai detto voi!", mentre Capezzone ha risposto chiedendo alla conduttrice di "far tacere i cafoni in studio". La situazione è degenerata al punto che la conduttrice ha dovuto intervenire ripetutamente per cercare di riportare ordine nel dibattito, che si era ormai trasformato in una vera e propria rissa verbale.