Paura in diretta per l’inviata del Tg3 Lucia Goracci: “Bloccati da un colono in Cisgiordania, aveva una pistola”

Lucia Goracci racconta lo spavento in Cisgiordania durante la diretta del Tg3 di martedì 29 luglio. Durante il collegamento, un colono ha cominciato ad accusare lei e il suo operatore di essere “bugiardi e amici dei palestinesi”. Le parole della giornalista: “Armato di pistola, ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up”.

Durante la diretta del Tg3 di martedì 29 luglio, la giornalista Lucia Goracci, inviata in Cisgiordania, è stata interrotta durante il collegamento da alcuni coloni che hanno cominciato a manifestare contro di lei lei e il suo operatore Ivo Bonato. Da lì a poco, la situazione ha cominciato a farsi complicata visto che uno di loro, armato di pistola, li ha accusati di essere "bugiardi e amici dei palestinesi". Il racconto della giornalista: "Ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up".

Inviata del Tg3 bloccata da un colono

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa inviata del Tg3. Durante un collegamento in diretta in Cisgiordania è stata interrotta da alcuni coloni che hanno cominciato insistentemente a suonare i clacson delle loro auto per dar loro fastidio. La tensione è salita al punto che uno di loro "Ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola", le parole della giornalista. Che ha poi fornito ulteriori dettagli sul brutto incontro per lei e il suo operatore:

Oggi a Umm al Kheir ero a raccontare l’uccisione di Awdah Athaleen, da parte del più impunito dei coloni, Ynon Levi. Sulla strada, ormai soli fuori dal villaggio, durante una diretta siamo stati affrontati da un colono. Ci ha fotografato, ha verificato chi fossimo e ha cominciato a dirmi: tu sei appena stata nel villaggio palestinese.

E ancora: "Ivo ed io attendevamo la linea. Continuava a ripetermi il nome del villaggio, Umm al Khair e a dirmi: liar, friend of filastin". Che vuol dire "bugiardi e amici dei palestinesi".

Chi è Lucia Goracci, la carriera da inviata Rai

Dopo l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti alla fine degli Anni Novanta, Goracci ha iniziato a lavorare in Rai per l'edizione regionale del Tg, in Sicilia, che ha poi successivamente condotto. Dopodiché è approdata nella redazione di Rai2, dove è stata scelta come inviata in Medio Oriente, finché è stata assunta come giornalista del Tg3, di cui ha condotto varie edizioni, dalla mezza sera fino alla presenza nello studio di Linea Notte. Nel 2011 riceve il Premio Ilaria Alpi, l'anno dopo riceve il Premio Luigi Barzini all'inviato speciale.