Lite tra Marco Santin della Gialappa’s Band e uno spettatore: “A Gaza c’è un genocidio”, “Che ca**o dici?”

Marco Santin contro uno spettatore. È successo durante la serata di premiazioni al Cabaret Amoremio di Grottammare, il 1 di agosto, e si ha notizia solo adesso che il video della sua premiazione è stato pubblicato integralmente sul canale Youtube della manifestazione. Il momento, condotto da Roberto Lipari, ha preso una piega inaspettata quando Marco Santin, storica voce della Gialappa's Band, ha trasformato il momento della consegna dell'Arancia d'Oro in un palcoscenico per la denuncia politica: "A Gaza c'è un genocidio e il 7 ottobre non c'entra niente".

L'intervento che ha causato la lite con uno spettatore della platea

Durante la cerimonia di consegna del premio alla carriera, Santin ha abbandonato i convenevoli di circostanza per lanciare quello che ha definito "un accorato appello contro il genocidio in atto a Gaza". Le parole del comico, pronunciate con tono fermo e determinato, hanno immediatamente cambiato l'atmosfera della serata. Quando Santin spiega che da cinque mesi non fa altro che "pubblicare e testimoniare sui miei social quello che succede a Gaza" e "il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate".

"Oh, scemo!", l'intervento di uno spettatore

"Oh, scemo! Cosa cazzo dici che il 7 ottobre e Hamas è una cazzata?", questo l'intervento di uno spettatore che causa la reazione composta ma dura di Santin:

Io ti ho dato dello scemo a te? Sei andato a studiare? Tu pensi che sia partito tutto dal 7 ottobre? È dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese. Io scemo non te l'ho detto. Alzati in piedi e vieni a parlare. Hai studiato tu? Non hai studiato perché non sai le cose.

Marco Santin ha poi descritto il Governo Italiano di Giorgia Meloni come "suddita del Presidente Trump", attaccando l'inerzia del nostro Parlamento rispetto ai fatti che stanno accadendo sulla striscia di Gaza.