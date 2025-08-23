spettacolo
video suggerito
video suggerito

Lite tra Marco Santin della Gialappa’s Band e uno spettatore: “A Gaza c’è un genocidio”, “Che ca**o dici?”

Marco Santin della Gialappa’s Band lancia un appello per Gaza durante la premiazione al Cabaret Amoremio di Grottammare. Parte il battibecco con uno spettatore che lascia la platea.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Marco Santin contro uno spettatore. È successo durante la serata di premiazioni al Cabaret Amoremio di Grottammare, il 1 di agosto, e si ha notizia solo adesso che il video della sua premiazione è stato pubblicato integralmente sul canale Youtube della manifestazione. Il momento, condotto da Roberto Lipari, ha preso una piega inaspettata quando Marco Santin, storica voce della Gialappa's Band, ha trasformato il momento della consegna dell'Arancia d'Oro in un palcoscenico per la denuncia politica: "A Gaza c'è un genocidio e il 7 ottobre non c'entra niente".

L'intervento che ha causato la lite con uno spettatore della platea

Durante la cerimonia di consegna del premio alla carriera, Santin ha abbandonato i convenevoli di circostanza per lanciare quello che ha definito "un accorato appello contro il genocidio in atto a Gaza". Le parole del comico, pronunciate con tono fermo e determinato, hanno immediatamente cambiato l'atmosfera della serata. Quando Santin spiega che da cinque mesi non fa altro che "pubblicare e testimoniare sui miei social quello che succede a Gaza" e "il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate".

"Oh, scemo!", l'intervento di uno spettatore

"Oh, scemo! Cosa cazzo dici che il 7 ottobre e Hamas è una cazzata?", questo l'intervento di uno spettatore che causa la reazione composta ma dura di Santin:

Leggi anche
Il secondo giorno di camera ardente dopo la morte di Pippo Baudo, l'omaggio di Amadeus e lo sfogo di Pupo: "Nessun rancore"

Io ti ho dato dello scemo a te? Sei andato a studiare? Tu pensi che sia partito tutto dal 7 ottobre? È dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese. Io scemo non te l'ho detto. Alzati in piedi e vieni a parlare. Hai studiato tu? Non hai studiato perché non sai le cose.

Marco Santin ha poi descritto il Governo Italiano di Giorgia Meloni come "suddita del Presidente Trump", attaccando l'inerzia del nostro Parlamento rispetto ai fatti che stanno accadendo sulla striscia di Gaza.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Il paradosso Franco Bragagna, la storica voce dell’atletica Rai non può più lavorare per le ferie da smaltire
Bragagna e la disponibilità a rinunciare alle sue ferie, la Rai dice no
Raccolta firme per convincere la Rai a consentirgli di raccontare i mondiali di atletica di Tokyo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views