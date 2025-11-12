Aggressione alla troupe di Dritto e Rovescio, uomo armato con mazza chiodata assalta i giornalisti

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Torino, in corso Novara, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. Una troupe della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, è stata aggredita da un uomo incappucciato armato di mazza chiodata. Stando a quanto emerge dalle informazioni comunicate da una notizia di agenzia Ansa, i fatti si sarebbero consumati nelle scorse ore, quando un aggressore si è scagliato contro l’auto con cui era arrivata la troupe composta da giornalisti e operatori, finendo per danneggiare gravemente il parabrezza, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

L'aggressione alla troupe per un servizio sul tiktoker Don Alì

Da quanto riportato dalla notizia di agenzia, la troupe si trovava nella zona per realizzare un servizio sul tik toker Don Alì, che si definisce “il capo dei maranza”, già protagonista di un'altra vicenda lo scorso ottobre, con le minacce rivolte a un maestro di una scuola elementare di Barriera Milano, in un video che ha fatto il giro dei social e di cui si è discusso persino in Parlamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’autore dell’attacco. Al momento non ci sono notizie di danni di feriti.

Quando va in onda Dritto e Rovescio

Non è chiaro, al momento, se le immagini di quanto accaduto siano disponibili e se verranno mostrate nella puntata di Dritto e Rovescio prevista per la serata di domani, giovedì 13 novembre, quando alle 21.30 andrà in onda la puntata del talk show politico condotto da Paolo Del Debbio. In attesa di aggiornamenti, appare scontato che il conduttore dedicherà una parentesi della trasmissione proprio a questo tema, condannando l'aggressione alla troupe e insistendo sul tema che il servizio giornalistico intendeva raccontare.