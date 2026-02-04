Aggressione a Striscia la Notizia, operatore spinto in mare con la telecamera: “Siamo stati circondati”

Momenti di paura a Cirò Marina, nel crotonese, dove una troupe di Striscia la Notizia è stata aggredita durante un’inchiesta sulla pesca illegale: un cameraman è stato spinto in acqua mentre documentava il traffico illecito di bianchetto.

Un'inchiesta giornalistica trasformata in un'aggressione. È quanto accaduto a Cirò Marina, in provincia di Crotone, dove la troupe di Striscia la notizia è stata presa di mira da un gruppo di pescatori. L'inviato Michele Macrì si trovava sul posto per documentare il business illegale della pesca del bianchetto (il novellame di sarda), ma la situazione è degenerata in pochi istanti: uno dei cameraman del tg satirico di Antonio Ricci è stato scaraventato in mare insieme a tutta l'attrezzatura di ripresa.

L’inchiesta sulla pesca illegale

L'aggressione è avvenuta nell'ambito di un'indagine degli inviati di Striscia La Notizia sul traffico illecito di novellame, un'attività che in Italia muove milioni di euro ma che è severamente vietata per proteggere l'equilibrio dell'ecosistema marino. L'inviato Macrì stava documentando il sistema che alimenta i mercati ittici paralleli, la vendita porta a porta e persino alcuni canali della grande distribuzione, attraverso l'uso di reti a strascico proibite che operano nell'ombra della notte. La situazione, però, è degenerata dopo l'intervento di alcuni pescatori.

L'agguato al porto: "Troupe circondata"

Secondo quanto diffuso dal comunicato del programma di Antonio Ricci, quando la troupe si è presentata al porto di Cirò Marina per chiedere spiegazioni su queste attività, il clima si è fatto subito ostile. Gli operatori sono stati prima circondati e poi aggrediti fisicamente. L'atto finale è stato il lancio in mare dell'operatore, un gesto mirato non solo a colpire fisicamente la persona, ma anche a distruggere le prove video raccolte fino a quel momento. Le immagini dell'aggressione, che mostrano la violenza dell'impatto e i momenti concitati al porto, sono state in parte anticipate sui canali social del programma e andranno in onda nella versione integrale nella puntata di giovedì 5 febbraio.