"Affari Tuoi Speciale" in prima serata con Stefano De Martino: gli ospiti della puntata di domenica 4 maggio Affari Tuoi Speciale questa sera, domenica 4 maggio, dalle 20.35 su Rai 1 regalerà intrattenimento e musica ai telespettatori: nello studio del game show di Stefano De Martino arrivano tanti ospiti famosi, da Paolantoni a Izzo e Herbert Ballerina, ecco tutti i nomi dei concorrenti.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, domenica 4 maggio 2025, va in onda su Rai 1 una puntata di Affari Tuoi Speciale con protagonisti numerosi Vip. Dopo il successo del game show in onda tutti i giorni nell'access prime time di Rai 1 e di Stasera tutto è possibile su Rai 2, Stefano De Martino approda in prima serata, dalle 20.35 su Rai 1, con lo stesso format dei "pacchi", con un cast formato da attori, cantanti e personaggi noti dello spettacolo. Da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni a Federica Nargi e Serena Brancale: ecco tutti gli ospiti della serata evento.

Chi sono i concorrenti famosi di Affari tuoi Speciale in onda stasera

La puntata di Affari Tuoi Vip in programma per stasera, domenica 4 maggio, dalle 20.35 alle 22.50 su Rai 1, vedrà la partecipazione di tanti personaggi noti dello spettacolo e del panorama musicale italiano. Stefano De Martino porterà in studio i suoi amici di Stasera tutto è possibile: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Peppe Iodice, Giovanni Esposito, Carmen Di Pietro, Federica Nargi e Carlo Amleto. E poi, ancora, altri amici e colleghi, alcuni dei quali sono protagonisti del game show con le loro voci e la loro musica: Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci, che canteranno in studio i loro brani diventati veri e propri tormentoni del programma, ovvero Anema e core, Rossetto e caffè e Tu con chi fai l’amore. In studio, anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra.

La puntata di Affari tuoi Speciale con Stefano De Martino

La puntata speciale di Affari Tuoi vedrà un concorrente, accompagnato da un partner, affrontare le insidie del dottore Pasquale Romano che proverà a sfilare al protagonista della puntata il montepremi da 300mila euro. La puntata di stasera, però, sarà arricchita dalla presenza degli ospiti e da momenti di intrattenimento musicale. Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci, infatti, daranno vita agli intermezzi musicali che, nei tradizionali appuntamenti con il programma, partono durante l'apertura dei pacchi, sulle note di Anema e Core, Tu con chi fai l'amore e Rossetto e caffè.