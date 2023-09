Affari tuoi con Amadeus dal 10 settembre su Rai1: cosa hanno fatto gli ex concorrenti con i soldi vinti Da domenica 10 settembre, torna su Rai1 Affari tuoi. Tv, Sorrisi e Canzoni ripercorre aneddoti e curiosità legati alla trasmissione attualmente condotta da Amadeus.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus è pronto a tornare al timone di Affari tuoi. Il programma andrà in onda tutti i giorni su Rai1, a partire da domenica 10 settembre. L'appuntamento è alle ore 20:35. Tv, Sorrisi e Canzoni ripercorre curiosità e aneddoti legati al programma, dall'identità del Dottore alle storie più belle che si sono verificate in studio.

Chi è il Dottore di Affari tuoi

Tv, Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che a vestire i panni del Dottore nell'edizione di Affari tuoi in partenza domenica 10 settembre, sarà Pasquale Romano: "È stato il Dottore anche nelle edizioni condotte da Bonolis, Clerici e nelle prime di Insinna e Giusti". Nell'edizione trasmessa nel 2011 e condotta da Max Giusti il dottore era Max Novaresi. Nel 2013, nell'edizione condotta da Flavio Insinna, spazio alla Dottoressa Stefania, di cui non è mai stata rivelata l'identità.

Aneddoti legati ai concorrenti e al montepremi vinto

Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato che ci sono tante storie, alcune anche particolarmente emozionanti, che riguardano i concorrenti: "Tra le storie più toccanti, c'è quella di due ragazze, una concorrente per la Puglia e l'altra per l'Abruzzo, che si sono ritrovate in studio e riconosciute dopo aver vissuto, insieme, il terremoto dell'Aquila del 2009. Una concorrente abruzzese, infatti, guardando la collega pugliese ha riconosciuto la ragazza che, durante quella tragica notte, l'aveva aiutata raccogliendo la scarpa della sua bambina". Poi, il settimanale ha svelato cosa hanno fatto alcuni concorrenti con il montepremi vinto: