Come partecipare ad Affari tuoi 2023: casting e requisiti per i concorrenti, il regolamento Via alle selezioni di Affari Tuoi 2023, che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus con la novità dello studio tv che si sposta a Roma, nel Teatro delle Vittorie. Le candidature potranno essere inoltrate fino al 30 settembre; ecco i requisiti e le modalità di selezione.

A cura di Sara Leombruno

Sono aperti i casting per la nuova edizione di "Affari Tuoi" 2023, il programma in onda su Rai 1 a partire dal 10 settembre, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con EnemolShine. Le selezioni del celebre gioco a premi sono cominciate già a metà agosto, ma c'è ancora tempo per candidarsi fino al 30 settembre. Novità principale di quest'anno riguarda il cambiamento della sede del programma: le puntate, infatti, verranno registrata negli studi tv del Teatro delle Vittorie, a Roma.

Come partecipare ai casting di Affari tuoi 2023

Come spiegato sul sito ufficiale della Rai, le modalità di iscrizione sono sostanzialmente due:

chiamare al numero di telefono 06.45789191

visitare il sito www.giocherai.it e cliccando sulla sezione "Giochi in studio", selezionando il gioco in questione e compilando l’apposito form online.

La data di scadenza potrà essere prorogata nell’eventualità in cui le candidature pervenute non fossero sufficienti a scegliere tutti i concorrenti del programma. Analogamente, il termine potrebbe essere anticipato rispetto a quello indicato, nel caso in cui si raggiunga un numero di candidature idoneo a individuare tutti i giocatori dello show.

Chi può candidarsi: i requisiti e il regolamento

Per poter partecipare ad Affari Tuoi sarà necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. Prima di tutto, per il ruolo di "pacchisti" bisogna essere maggiorenni. Inoltre, è necessario farsi accompagnare da un partner. Per tutte le informazioni relative al programma tv è possibile consultare il regolamento, disponibile sul sito della Rai nell'apposita sezione.

Le selezioni: come sono scelti i concorrenti di Affari tuoi

L’iter di selezione prevederà una prima fase in cui sarà effettuata un'intervista telefonica, durante la quale l’aspirante concorrente dovrà:

presentarsi, fornendo una breve descrizione con le principali notizie su di sé e sulla composizione del proprio nucleo famigliare / affettivo;

fornire informazioni sulla propria regione di nascita e/o regione di residenza, ai fini dell’assegnazione di una specifica regione della quale il candidato sarà rappresentante, per partecipare al programma

Nella seconda fase si dovrà fornire un provino videoregistrato, al quale accederanno i candidati che, dopo l’intervista telefonica, risulteranno potenzialmente in possesso dei requisiti per partecipare alla trasmissione. I concorrenti saranno scelti in base al materiale acquisito durante l’intervista telefonica e il provino. Si terrà conto, in special modo, dei seguenti elementi: capacità di rappresentare la propria regione; capacità comunicativa e del proprio modo di esprimersi; composizione e peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo da cui è stata individuata la figura del partner; telegenia; bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto e quello del nucleo famigliare / affettivo.

Dove si fanno i provini per Affari tuoi

Il luogo designato per i provini di "Affari Tuoi” è il rinnovato Teatro delle Vittorie a Roma, che garantisce uno spazio ampio e accogliente per accogliere i futuri concorrenti. Tuttavia, a discrezione di EndemolShine Italy, il casting potrebbe svolgersi da remoto, con modalità on line che saranno comunicate per tempo ai candidati.