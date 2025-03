video suggerito

Ad Amici, Deborah Lettieri straccia il guanto di sfida di Alessandra Celentano: "È passato da poco il Carnevale" Il serale di Amici sè più vicino e tra i prof di ballo e canto inizia a crescere la rivalità in vista delle sfide tra i rispettivi allievi. Tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, in particolare, la tensione è arrivata alle stelle quando, dopo l'ultimo guanto di sfida proposto dal volto storico del talent, Lettieri ha avuto una reazione inaspettata.

A cura di Sara Leombruno

Il serale di Amici si fa sempre più vicino e tra i prof di ballo e canto inizia a crescere la rivalità in vista delle sfide tra i rispettivi allievi. Tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, in particolare, la tensione è arrivata alle stelle quando, dopo l'ultimo guanto di sfida proposto dal volto storico del talent, Lettieri ha avuto una reazione inaspettata. Ecco cosa è successo.

Il guanto di sfida proposto da Alessandra Celentano

Francesca ha ricevuto il suo primo guanto di sfida da parte della maestra Celentano e dopo aver visto la coreografia si è confrontata con Deborah Lettieri. "È una candid camera o è vero – ha commentato la prof, dopo aver visto l'esibizione propostale – Il fatto che io ti metta sulla sbarra o sulle punte durante il percorso è un altro discorso, per dimostrare che tu questo lo puoi fare. Era un mix di due stili di versi. Se lei non l'ha capito, sono problemi suoi".

Per Francesca e la sua prof, il guanto di sfida sarebbe palesemente indirizzato a far fare bella figura a Chiara: "È classico, neoclassico, punte e soprattutto è sbarra, che lo dia come assegnazione a Chiara. Per me, questo guanto non è equo, è un discorso assurdo. Io questo guanto lo rifiuto assolutamente, non ci penso neppure un secondo e sono sicura che sarà palese per tutti. Non mi metto a farti preparare una cosa del genere", ha puntualizzato Lettiri. A quel punto, ha stracciato il foglio con il quale le era stata avanzata la proposta: "È da poco passato il carnevale, no?"

Lo scontro Celentano-Lettieri diventa un trend su X

Le divergenze caratteriali tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri sono sfociate spesso in vere e proprie discussioni, durante il corso di questa edizione, e il caso del guanto di sfida proposto a Francesca ne è solo l'ennesimo esempio. Questa rivalità non è passata inosservata e su X gli utenti hanno dato vita a vere e proprie fazioni a favore di una o l'altra prof. In questo caso, ad esempio, c'è chi sostiene che Lettieri abbia sbagliato a rifiutare il guanto, visto che reputa Francesca una ballerina versatile. D'altro canto, c'è anche chi è d'accordo con il fatto che la sfida non sarebbe risultata equa.