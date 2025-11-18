Ad Amici 25 scatta il bacio tra Plasma e Flavia, solo una settimana prima la cantante lo aveva respinto

Ad Amici 25 è scattato il primo bacio tra Plasma e Flavia. Nelle scorse settimane il cantante si era dichiarato, ma la ragazza lo aveva respinto preferendo rimanere soltanto amici.

Ad Amici 2025 è scattato il primo bacio tra Flavia e Plasma. Tra i due cantanti si è accesa la scintilla dopo che, nelle scorse settimane, avevano fatto un passo indietro nel loro rapporto. Il ragazzo si era dichiarato nei confronti della coinquilina, ma lei lo aveva respinto preferendo rimanere soltanto amici.

Come si è visto nel daytime del 17 novembre di Amici, c'è stato il primo bacio tra Flavia e Plasma. Quest'ultimo non si è arreso davanti al no della cantante delle scorse settimane e ha continuato a corteggiarla, convinto di avere ancora una possibilità. Ai compagni, parlando di lei, ha spiegato: "Io vedo la situazione ancora positiva". Come si vede dalle immagini, i due cantanti hanno trascorso sempre più tempo insieme, fino a quando si sono sdraiati nello stesso letto in camera.

"Sei troppo bella", dice il cantante a Flavia. E poi mette in chiaro: "Non ti voglio mica baciare, non voglio niente, solo fare quello che mi sento. Tra di noi c'è qualcosa e non c'è niente, solo io e te lo sappiamo. Se sali sul carro, ormai ci rimani". La cantante inizialmente ha provato a tirarsi indietro ma quando Prisma l'ha baciata si è lasciata andare completamente. Tra i due, quindi, il rapporto sembra aver fatto un passo avanti ed essere diventato qualcosa in più di un'amicizia.