Ad Amici 25 la prima sfida, Matilde rischia l’eliminazione: cosa è successo e la decisione finale di Sacchetta

Ad Amici 2025 si è svolta la prima sfida ufficiale: la ballerina Matilde ha affrontato Ianira e si è giocata un posto nella scuola. A decidere Marcello Sacchetta, che ha avuto bisogno di tempo prima della scelta finale. Ecco cosa è successo.

Prima sfida nella scuola di Amici 2025. La ballerina Matilde ha affrontato la sfidante esterna Ianira durante il daytime dell'8 ottobre. Per la prima volta l'esito finale è stato annunciato al pubblico non durante una puntata del pomeridiano, come di consueto (la prossima andrà in onda domenica 11 ottobre),ma nel corso della settimana. Ecco cosa è successo in studio e quale è stata la decisione finale del giudice Marcello Sacchetta.

La sfida tra Matilde e Ianira: cosa è successo nel daytime

Come si è visto nel daytime, Matilde ha scoperto di dover affrontare subito la sfida contro Ianira, senza aspettare il pomeridiano di domenica 12 ottobre. La ballerina è così arrivata in studio, dove ha conosciuto l'altra aspirante allieva. Entrambe si sono esibite, ma il giudice ha espresso l'esigenza di avere più tempo prima di scegliere definitivamente. "È molto difficile prendere una decisione, ho bisogno di tempo", ha spiegato Sacchetta, mentre la paura di Matilde continuava a crescere.

La decisione finale di Marcello Sacchetta

Dopo aver visto le ballerine esibirsi una prima volta, il giudice Marcello Sacchetta ha spiegato di aver bisogno di altro tempo prima della decisione finale. Rientrato in studio, ha poi voluto che entrambe si esibissero in studio una seconda volta. "Ianira hai un'ottima energia, sai vendere bene, hai una buona preparazione e mi è piaciuta la convinzione che hai avuto. Anche tu Matilde ce l'hai messa tutta. Mi è piaciuto di te la trasparenza, si percepisce la passione e il lavoro che hai fatto", ha detto infine rivolgendosi a entrambe. Poi la decisione finale: a rimanere nella scuola di Amici 25 è Matilde.