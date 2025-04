video suggerito

Ad Amici 24 la prof Pettinelli lancia un guanto di sfida ad Antonia, lei: “Sembro un clown, non sono io” La prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida ad Antonia, da eseguire contro Trigno, in vista della prossima puntata del Serale. Scoperto il brano (Fenomeno di Fabri Fibra), la cantante ha subito reagito: “Non sono credibile, mi vedo con un naso rosso e la parrucca da clown”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Continuano i guanti di sfida del Serale di Amici 24. In vista della prossima puntata, che andrà in onda sabato 12 aprile, la prof Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Antonia. L'insegnante le ha assegnato un brano rap di Fabri Fibra da preparare contro il suo allievo Trigno. Ecco quale è stata la reazione in Casetta dopo l'assegnazione del brano.

Il guanto di sfida della prof Pettinelli ad Antonia

"Il tuo prof ti reputa imbattibile ma non lo sei", ha esordito la prof Pettinelli nella lunga lettera mandata ad Antonia, in cui le assegnava un guanto di sfida. Il compito è eseguire il brano Fenomeno contro il suo allievo Tirgno durante la prossima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 14 aprile. La critica dell'insegnante alla cantante è sopratutto l'assenza di personalità: "Non basta essere intonati, prendere tutte le notine nella maniera giusta, se poi nessuno si stupisce quando ti esibisci. Chi sa davvero cantare canta tutto e lo fa con personalità che in te scarseggia".

La reazione di Antonia alla sfida

"Non sono credibile a rappare, non è quello che sono io", ha spiegato Antonia dopo essere venuta a conoscenza del guanto. "Faccio sempre cose diverse, non parlo di una questione di velocità, ma questo no", ha aggiunto la cantante. Trigno ha provato a spiegare che, nemmeno lui, solitamente canta rap. Ma Antonia non ne vuole sapere: "Mi vedo con naso rosso e una parrucca da clown. Lo posso anche fare, posso ricordare a memoria le parole, ma se lo faccio cambiatemi nome, non sono io".

Trigno ha poi ricordato il guanto di sfida che Zerbi invece aveva lanciato contro di lui, spiegando di esserci rimasto piuttosto male: "Mi aveva dato fastidio, come se non avessi nulla di più di te vocalmente. Su altri lati penso di poter vincere, ma sembra che lui non se ne accorga". Per gli altri compagni, ad esempio Nicolò, il guanto di sfida è equo e Antonia può sostenerlo.