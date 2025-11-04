Ad Affari Tuoi Dado perde tutto, Stefano De Martino lo richiama: “Non hai visto gli indizi del Dottore”

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 novembre, Dado da Olbia ha chiuso perdendo tutto. Il vigile del fuoco sardo ha tentato la Regione Fortunata senza successo. Stefano De Martino: “Non hai ascoltato il Dottore, ti aveva dato degli indizi”.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 4 novembre 2025, è stato Dado da Olbia, vigile del fuoco sardo accompagnato dalla moglie Samuela, che lavora in un ufficio di assicurazioni. La coppia, genitori del piccolo Riccardo, ha giocato con il pacco numero 9, portando a casa una cifra simbolica dopo una partita ricca di colpi di scena. Il pacco originale conteneva zero euro, dopo un cambio ha preso Gennarino e ha poi rifiutato un ultimo cambio che gli avrebbe potuto garantire 100mila euro. La coppia ha poi tentato la fortuna con la Regione Fortunata, ma senza successo. Stefano De Martino ha richiamato Dado: "Il Dottore ti aveva lasciato degli indizi".

La partita di Dado ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con il botto: il primo pacco aperto, quello della Campania, si è rivelato essere il misterioso pacco nero. Fortunatamente il suo valore era di soli 5 euro. Ma la fortuna è durata poco: il secondo tiro, il Trentino Alto Adige, ha fatto uscire subito il premio massimo di 300mila euro. Il terzo pacco, il Veneto numero 5, ha regalato altri 5 euro, il valore del biglietto della Lotteria Italia.

La situazione si è complicata ulteriormente con il quarto pacco, l'Umbria numero 2, che conteneva 75mila euro. Peculiarità della serata: i due pacchi rossi più importanti sono stati scelti entrambi da Samuela. Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di rilevare con ironia: "È ufficiale: Samuela c'ha la mano pesante". Dopo il Friuli Venezia Giulia con 500 euro, è arrivato il terzo tiro di Samuela con un altro rosso: 20mila euro. "C'è una buona notizia, siamo partiti da 300mila, siamo passati per i 75mila e adesso," ha commentato Stefano, "abbiamo trovato i 20mila euro".

Leggi anche La partita di Federico ad Affari Tuoi rischia di finire malissimo, ma alla fine torna a casa con 50mila euro

A questo punto, dopo sei pacchi, è arrivata la prima mossa del Dottore: un cambio, prontamente rifiutato dalla coppia. La partita è proseguita con la Lombardia (200 euro) e l'Emilia Romagna, che ha fatto uscire gli altri 200mila euro. Durante la partita è emerso un dettaglio curioso: Dado aveva preparato un sistema basato sulle uscite delle ultime sei puntate. "Il punto è che non ci ho capito niente", ha ammesso candidamente, scatenando la risata di Stefano: "E che sistema è?". Anche Herbert Ballerina, ospite della serata, ha scherzato: "Devi andare contro il sistema".

I tiri successivi hanno visto uscire la Calabria numero 13 con 10mila euro ("Riprendi il foglio", ha ironizzato Herbert), la Toscana numero 14 con 15mila euro e la Sicilia numero 15 con 100 euro. La situazione si è fatta complessa: rimanevano solo tre rossi (30mila, 50mila e 100mila euro) contro ben sette pacchi blu. Poi è uscito il pacco con 50mila euro e a quel punto Herbert Ballerina ha letteralmente buttato via il foglio con il sistema. Dado ha deciso di andare avanti da solo, con l'istinto, con un obiettivo chiaro: difendere i 100mila euro.

Il finale di Dado ad Affari Tuoi: 100mila euro persi e Regione Fortunata fallita

È arrivato il momento cruciale: il Dottore ha offerto un cambio e questa volta Dado lo ha accettato, prendendo il pacco numero 6. La coppia ha poi deciso di aprire il proprio pacco originale, il numero 9, scoprendo con sollievo che conteneva zero euro. La partita è proseguita con la Puglia numero 16 (1 euro) e il Molise numero 12 (50 euro). Le cose si sono riequilibrate: tre pacchi blu contro due rossi, con 10 euro, 20 euro, Gennarino, 30mila euro e 100mila euro ancora in gioco.

Purtroppo è uscito il pacco con 30mila euro. Il Dottore ha offerto 10mila euro a fronte di un tiro, ma Dado ha rifiutato con determinazione: "O la va o la spacca". A questo punto ogni tiro poteva essere quello decisivo: se fossero usciti i 100mila euro, la coppia sarebbe andata alla Regione Fortunata con premi minimi. Nel pacco successivo c'erano 20 euro, e il sogno è continuato.

Il Dottore ha proposto un nuovo cambio, ma qui la partita si è caricata di emozione. Dado ha spiegato che il pacco numero 6 rappresentava per lui "gioie e dolori": nel 2006 è morto suo fratello. Il concorrente si è messo a piangere ed è stato abbracciato da Stefano De Martino. Il pacco 19 ancora in gioco era il numero di Samuela, mentre il pacco 17 lo aveva suggerito il piccolo Riccardo: "Prendi il 17 che ci sono i soldi", aveva detto il bambino. La coppia ha rifiutato il cambio, fedele alle proprie scelte emotive.

Gli indizi del Dottore non ascoltati da Dado

Stefano rilegge le offerte del Dottore e spiega a Dado perché ha sbagliato.

Stefano ha provato a offrire una chiave di lettura: "L'unico strumento di lettura della partita sono le mosse del dottore. Ti ha offerto il cambio, poi diecimila euro, poi il cambio, lo hai accettato e abbiamo scoperto che avevi zero euro. Poi ti ha offerto 10mila euro e ancora il cambio. Io in quei 10mila euro ci vedevo un suggerimento. Sotto le offerte c'è un indizio. Certo il Dottore può anche bluffare, ma perché offrirti così poco se dentro avevi i 100mila?".

E infatti, il presentimento di Stefano era fondato: nel paccoc chiamato c'erano proprio i 100mila euro. Una beffa dolorosa per Dado e Samuela. Ma la partita non era ancora finita: c'era la possibilità di rifarsi con la Regione Fortunata, vincendo 100mila euro al primo colpo o 50mila al secondo. La coppia ha chiamato la Sicilia per i 100mila euro e la Valle d'Aosta per i 50mila euro, lasciando fuori la Lombardia. Purtroppo la regione fortunata era proprio quella che non avevano scelto: la Lombardia. Una serata amara per il vigile del fuoco sardo, che ha lasciato lo studio con una cifra simbolica e tanti rimpianti.