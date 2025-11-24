Accesa lite dopo la puntata di Amici 25, Plasma attacca Opi e Gard: cosa è successo in Casetta

Plasma ha discusso con Opi e Gard dopo la puntata del 23 novembre di Amici 25. I due cantanti hanno fatto il suo nome e il ragazzo non si aspettava il voto degli amici, così si è sfogato usando parole piuttosto forti.

Accesa lite in casetta dopo la puntata del 23 novembre di Amici 25. Plasma ha discusso con Opi e Gard, che hanno fatto il suo nome per la prossima sfida. Il cantante non si aspettava il voto degli amici e si è sfogato con loro, con parole che non sono passate inosservate e accusandoli di non scrivere in prima persona i loro testi.

Il discorso di Riccardo, Gard e Opi a Plasma: "Cosa sei diventato?"

Prima del pomeridiano di domenica 23 novembre, in Casetta Opi, Gard e Riccardo hanno voluto parlare con Plasma per fargli notare il suo comportamento. I ragazzi sostengono che il cantante sia cambiato da quando si è avvicinato a Flavia e tra loro è nata una storia. "Cosa sei diventato? Hai abbandonato la barca, sei salito su un altro carro. Non puoi difendere così a spada tratta Flavia", gli ha fatto notare Ricccardo. "Sei cambiato totalmente", ha aggiunto Gard. Il cantante ha provato a spiegare il suo punto di vista, sottolineando come nei loro confronti in verità nulla sia diverso da prima: "Non è che Flavia viene prima di voi, vi voglio bene. Voglio che faccia una bella esperienza, non è un momento facilissimo per lei. Cercate di capire le motivazioni del mio atteggiamento e non additatemi subito come sottone".

Plasma attaccato in casetta dopo la puntata: cosa è successo

Durante la puntata, al momento della votazione, sia Opi che Gard hanno scelto di mandare in sfida Plasma. Tornato in casetta, il ragazzo si è sfogato perché non si aspettava il loro, in particolare quello di Opi: "Votarmi solo perché vi ho abbandonato.. Ho il ca**o girato soprattutto con me stesso perchè ho lavorato tanto alla scrittura di questa canzone". Opi ha provato a spiegare il suo punto di vista: "Ti è mancato qualcosa". "Secondo me c'era dell'altro, hai del risentimento nei miei confronti, Non mi meritavo la sfida", ha risposto Plasma.

Leggi anche Lorenzo Salvetti ad Amici dopo la finale a X Factor, è la prima volta nella storia dei due talent

Opi ha poi spiegato: "Io scrivo, ma non sulle canzoni degli altri". Sentendosi attaccato, Plasma ha iniziato a rispondere con una certa cattiveria: "Neanche il tuo inedito lo hai scritto tu". "Che ca**o dici? L'ho scritto con dei musicisti per la musica con la SIAE. Non devi prendertela con me perché sei un sfida", ha risposto alterato Opi. Nella conversazione è intervenuto anche Gard: "Devi volare basso, non l'hai scritta tu. Hai un atteggiamento del ca**o, come se fossi il più bravo. Non ci sei solo tu".