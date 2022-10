Aboubakar Soumahoro risponde al “tu” di Meloni: ‘Sono laureato, può chiamarmi anche dottore’ Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa l’onorevole Aboubakar Soumahoro è tornato sulla questione del “tu” con cui Meloni si è rivolta a lui in aula, ironizzando sul suo titolo di studi.

A cura di Andrea Parrella

Aboubakar Soumahoro lancia un'altra frecciata al premier Giorgia Meloni, dopo che il loro botta e risposta in parlamento, nel giorno del voto di fiducia al nuovo esecutivo, è diventato virale. Qualcuno ricorderà che in quell'occasione la leader di Fratelli d'Italia, nel consueto question time in cui il primo ministro risponde ai quesiti dei colleghi e delle colleghe onorevoli, aveva risposto a Soumahoro non solo sbagliando la pronuncia del suo cognome (corretta istantaneamente), ma rivolgendosi al collega onorevole dandogli del tu, cosa che aveva sollevato non pochi malumori in aula, obbligando Meloni a scusarsi.

L'intervista da Fazio dell'onorevole Soumahoro

Ospite a Che Tempo Che Fa, Soumahoro ha voluto fare chiarezza sulle ragioni di quella risposta rabbiosa, dopo che Fazio ha precisato che da questa ospitata in poi si sarebbe rivolto a lui dandogli del lei, in virtù di una prassi adottata con tutti i rappresentanti delle istituzioni: "Ci diamo del Lei come prassi istituzionale e non è soltanto una questione di forma, vero?".

Soumahoro spiega perché Meloni dovrebbe dargli del Lei

Soumahoro ha risposto così: "Tanti anni fa nelle colonie i colonizzatori chiamavano i colonizzati dandogli del tu, semplicemente perché il lei, ritenuto onorabile, era riservato solo ai bianchi. Quindi utilizzare questo termine oggi è un richiamo a tutto questo, ma anche per non consentire più di guardare le persone dall'alto verso il basso perché sono donne, neri, della comunità LGBTQI+, perché sono persone ritenute inferiori".

Il conduttore ha quindi mostrato un estratto del video in questione in cui si vede Meloni rivolgersi al collega con il tu, chiedendo un commento a Soumahoro, che divertito ha risposto in modo ironico: "La presidente può anche darmi del dottore, visto che sono laureato".