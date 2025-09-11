A X Factor 2025 il pubblico urla il nome di Francesco Gabbani, ma i fan volevano solo facesse girare Lauro

Francesco Gabbani rompe il ghiaccio nella sua prima puntata di X Factor 2025 con una gag che finisce, suo malgrado, per coinvolgerlo insieme ad Achille Lauro. Il pubblico del talent show ha accolto la new entry con un caloroso applauso, urlando il suo nome. Tuttavia, quando il cantautore si è girato, ha scoperto che le urla non erano per lui, ma per chiedergli di comunicare ad Achille Lauro di voltarsi.

La scena, condivisa sui canali social del talent show di Sky, mostra le prime interazioni scherzose tra i due giudici. Tra le risate, Gabbani ha commentato divertito di stare già cominciando a provare una certa di gelosia nei confronti di Lauro, mentre Jake La Furia ha concluso con ironia: “Che fatica essere belli”.

Il debutto di Francesco Gabbani in giuria a X Factor 2025

Quello di questa sera rappresenta il debutto di Francesco Gabbani nel nuovo ruolo di giudice di X Factor. La produzione lo ha scelto per affiancare la giuria già consolidata composta da Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, con la conduzione di Giorgia. L’ingresso di Gabbani è stato accolto positivamente dai colleghi: Lauro ha sottolineato di apprezzarne la solarità oltre al talento artistico. Il cantautore prende il posto di Manuel Agnelli, che ha deciso di lasciare lo show dopo anni di indiscutibili successi dimostrati soprattutto con la sua abilità di scouting.

La nuova edizione dello show

Oltre ai cambiamenti nella giuria, X Factor 2025 arriva in onda forte di una struttura rinnovata. Le prime tre puntate sono dedicate alle Audizioni, durante le quali i giudici cominceranno a formare le proprie squadre scegliendo i talenti più interessanti. A partire dalla quarta puntata andranno in onda due serate di BootCamp con un meccanismo completamente nuovo che, successivamente, lasceranno spazio alle Last Call e infine alla spettacolare finale che si terrà in piazza del Plebiscito a Napoli.