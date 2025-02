video suggerito

A Uomini e Donne Simone svela il rapporto intimo con Cristina, la reazione della Dama: “Avevamo detto di non dirlo” Duro scontro tra Cristina Zappone e Simone a di Uomini e Donne. In studio, il Cavaliere ha confessato alcuni particolari sul loro rapporto intimo, motivo per cui la donna ha scelto di chiudere la conoscenza: “Doveva restare una cosa nostra, mi sono sentita tradita”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristina Zappone e Simone sono stati protagonisti nella puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio. In studio, la scorsa settimana il Cavaliere aveva confessato che tra i due ci fosse stato un rapporto intimo e che per questo volesse darle l'esclusiva nella conoscenza, anche se alla donna aveva promesso di non riportare questa informazione in tv. Lo scontro sull'argomento è proseguito anche oggi, con Cristina che ha deciso di troncare la loro relazione, essendosi sentita mancare di rispetto.

Le parole di Simone sul rapporto intimo con Cristina

Nella puntata del 3 febbraio, Simone aveva confessato in studio di voler dare l'esclusiva a Cristina dopo che i due avevano avuto un rapporto intimo nella camera dell'hotel in cui soggiornava la donna. Motivo per cui lei aveva scelto non solo di non ricambiare l'intenzione di conoscere solo lui, ma di voler chiudere il loro rapporto: "Io e Simone siamo stati molto intimi, siamo andati oltre il bacio. Ma eravamo d'accordo sul fatto di non dirlo, mi ha fatto trovare in una situazione di imbarazzo, era una cosa mia e sua", le parole della Dama. Simone ha risposto deciso: "Io mi sono sentito di dire quello che è successo perché mi hai trattato come un cogl*one per tutta la settimana, mi hai fatto sentire sbagliato perché avevamo fatto dei progetti".

Gianni Sperti a Cristina: "Gli altri uomini devono sapere che hai avuto un'intimità"

A dare man forte a Simone è intervenuto Gianni Sperti: "Se conosci una persona in tv è giusto che gli altri uomini sappiano che tu abbia avuto un'intimità con un altro", ha detto alla donna. A quel punto, è intervenuta personalmente Maria De Filippi: "Lui è dispiaciuta perché loro erano d'accordo, quindi si risente per questo, ci sta che una persona possa voler mantenere una riservatezza. Lei si è sentita tradita nell'accordo che avevano preso". "È sicuramente un particolare importante, ma penso conti di più il modo in cui un rapporto cresce", ha spiegato ancora Cristina, prima di decidere di salutare definitivamente il suo ex corteggiatore.

La parte intima non c'entrava nulla, lui l'ha presentata apposta perché sapeva che io stavo facendo dei passi indietro verso di lui. on me lo aspettavo, si era presentato come un uomo che rispetta, ma alla fine ha detto tutto. Non è una persona seria.