Alessio e Francesca battibeccano a Uomini e Donne, lei: “Se fossimo stati intimi lo avrei detto, sei un bugiardo” Nella puntata di Uomini e Donne di martedì 28 gennaio, il confronto tra Francesca e Alessio si fa piuttosto acceso. I due, infatti, battibeccano sulla fine della loro conoscenza e anche su quello che ci sarebbe stato tra loro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Nella prima parte della puntata di Uomini e Donne in onda martedì 28 gennaio, si è lasciato ampio spazio ad un confronto piuttosto acceso tra Alessio e Francesca, dama e cavaliere del Trono Over. I due hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza, ma i punti che avrebbero portato a questa scelta non sembrano essere gli stessi da parte di entrambi. Mentre lui sottolinea come la donna sia emotivamente più coinvolta, lei dice di aver avuto a che fare con uomo i cui alti e bassi la destabilizzavano.

Alessio e Francesca chiudono la loro conoscenza

Quando Maria De Filippi chiede a che punto siano è Alessio a prendere la parola: "Stiamo che ho chiuso, abbiamo chiuso la conoscenza". Francesca, però, vuole precisare due o tre questioni, per cui inizia il racconto dal suo punto di vista:

Alessio mi lascia dopo l’ultima puntata prima di Natale, mi lascia dicendomi che voleva continuare la conoscenza, a patto che conosco altre persone e io ho detto ci penso, volevo valutare se ci fosse dell'altro. Anche io volevo chiudere la conoscenza, ma non perché non fossi presa, ma per capire se magari lui mi proponesse qualcosa. Viene da me, insiste nel venire lui, e gli spiego tra il chiudere, mi fa piacere sentirlo, però gli dico anche io voglio conoscerti ma piano, non mi precludo di conoscere altri. La sera non si sente bene, l’ho fatto venire a casa, si riprende un po’ e vuole anche andare oltre, quindi ora che lui mi dice che vuole chiudere, non saprei, io lo fermo. Torna in albergo, la mattina mi fa capire che c’era rimasto male, mi dà una serie di motivazioni che io non capisco.

Alessio, quindi, puntualizza e racconta invece la sua versione dei fatti che, però, scatena non poche polemiche soprattutto in studio e tra gli opinionisti che iniziano a commentare piccati quanto detto dal cavaliere che, nel frattempo, spiega:

Nei giorni successivi è lei che mi tiene a distanza, non è che io non sono voluto venire da te, continuo a chiamarla, scriverle. Lei mi dice io non sono presa da te, mi sei sceso, ci rivediamo succede quello che succede. Dopodiché nel momento in cui stavamo per andare oltre, lei mi dice per favore fermiamoci, e in quel momento mi dici non voglio precludermi altre conoscenze nello studio, dico me ne vado.

Lo scontro tra Francesca e Alessio

Francesca si altera, perché nel suo racconto sembra che Alessio voglia lasciare intendere che tra loro ci sia stata dell'intimità: "Siamo stati intimi, è successo qualcosa? Sei un bugiardo, se così fossi stato non avrei avuto problemi a dirlo". Lui, dal canto suo: "Dici che non è successo niente? La verità la sappiamo io e te, sono un signore e non vado oltre, ma non puoi dire che non ci sia stato un avvicinamento". La discussione prosegue e in studio accusano Alessio di essere un egocentrico: "Mi prendo tutti gli insulti, non mi interessa, ma so cosa è successo". Infine, spiega per un'ultima volta perché ha deciso di chiudere la conoscenza con Francesca, puntando sul fatto che la dama molto più presa di quanto non lo sia lui: "Lei me l’ha detto perché lei è molto presa, non me la sento di portare avanti una situazione in cui tu sei più avanti di me, sono in difficoltà a continuare, mi sento a disagio". Francesca è quasi disgustata: "Ma sono io che voglio chiudere. Con una persona così altalenante, sono io che ho sbagliato a darmi una possibilità. Posso uscire? Io queste cose qui non le sopporto". Alessio allora rincara la dose: "Francesca sono tre giorni che faccio questo discorso, ne abbiamo parlato, è tre giorni che ne stiamo parlando, ho già espresso il mio malessere in questo tipo di rapporto". Gianni Sperti, allora, dice la sua: "Abbiamo capito tutti cosa vuoi, cosa cerchi. Sicuramente non il sentimento" e Alessio: "Se volessi quello che in maniera meschina stai sottolineando, avrei continuato con lei e invece non l'ho fatto".

Alessio invita Morena che rifiuta

Nel frattempo il cavaliere aveva provato a contattare Morena che nelle puntate precedenti aveva lamentato il fatto che lui non si fosse esposto nei suoi confronti. Alessio, quindi, decide di farle una sorpresa: "Morena non mi risponde al telefono, non mi risponde ai messaggi, avevo interesse nei suoi confronti. Visto che si comporta da regina, le mando l’invito ufficiale. Sono stato criticato per essere". E lei ribatte: "Sono stata influenzata e tu mi hai detto il treno è passato". Entra in studio una pergamena con un invito e un regalo per Morena, ma lei: "Ti ringrazio per la lettera per l’invito, ma non sono interessata" e aggiunge: "Due secondi fa ho assistito all’ennesima scena, devi fare chiarezza con te stesso. Non hai mai approfondito con nessuna, con Francesca hai iniziato una conoscenza e non l’hai portata avanti".