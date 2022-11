A Uomini e Donne arriva Michela, nuova corteggiatrice di Alessandro: “Ho 80 anni” Michela, nuova corteggiatrice di Alessandro a Uomini e Donne, ha stupito il pubblico della trasmissione e i presenti in studio. “Ho 80 anni”, ha rivelato. Ma ne dimostra almeno 20 di meno.

A cura di Stefania Rocco

Ha 80 anni ma ne dimostra almeno 20 di meno la nuova corteggiatrice di Alessandro Rausa, 92enne che da tempo fa parte del parterre maschile della trasmissione e che a lungo è stato legato a Pinuccia. Si propine adesso di conquistarlo Michela che è quasi sua coetanea, pur sembrando giovanissima. Quando la donna si è seduto in studio e ha raccontato di volere corteggiare Alessandro, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti le hanno chiesto curiosi: “Ma questo Alessandro o l’altro?”. Si ridferivano ad Alessandro Vicinanza, corteggiatore di Ida Platano che di anni ne ha 38. È stato a quel punto che Michela li ha sorpresi.

Chi è Michela, corteggiatrice di Alessandro Rausa

Michela, sedendosi con decisione al centro dello studio, ha confermato di volere corteggiare proprio Alessandro Rausa. “Sì, questo Alessandro”, ha risposto, “Io ho 80 anni”. “Quanti?”, ha chiesto incredula Tina e Michela ha confermato: “Per quello ho scelto lui”. Tina ne ha approfittato per rivolgere qualche domanda a Gemma Galgani, invitandola a fare un confronto: “Guarda la signora. Tu dici di portare bene i tuoi anni. Guarda lei”.

Michela, nuova corteggiatrice di Alessandro Rausa, viene da Milano. Per confermare che avesse davvero 80 anni, di fronte ai presenti stupiti, è intervenuta Maria De Filippi. “È la verità”, ha detto la conduttrice dopo essersi evidentemente sincerata con la redazione che Michela non avesse raccontato bugie. “Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un dna particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, anche il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”, ha aggiunto la donna. A proposito delle sue precedenti relazioni, Michela ha raccontato: “Sono divorziata e ho avuto una relazione durata 33 anni. Recentemente, questa persona è scomparsa. Sono venuta a conoscerti perché sei una persona che mi piace molto. Sei corretto, educato, non gridi mai. Sei un vero signore”.