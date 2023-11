A Uomini e Donne arriva l’ex di Claudia Lenti, lei: “Mi hai fatto del male, non ti voglio qui” A Uomini e Donne, nella puntata di oggi, si è presentato in studio Marco, l’ex fidanzato di Claudia Lenti. I due si sono lasciati dopo la proposta di matrimonio che lui le fece: “Avevo dei dubbi che poi si sono palesati”. “Sono qui per capire se la nostra storia è finita definitivamente”, le parole di lui.

A cura di Gaia Martino

A Uomini e Donne è arrivato l'ex di Claudia Lenti. La Dama del Trono over prima di approdare nel programma e iniziare una frequentazione con Alessio Pili Stella, è stata fidanzata con Marco, entrato in studio nella puntata di oggi, venerdì 17 novembre. La loro è stata una relazione segnata da alti e bassi, fu lei a lasciarlo. "Non ci sentiamo da mesi, da fine luglio. Non abbiamo più avuto rapporti da quando provai a chiamarla, ma lei mi bloccò" ha raccontato lui.

L'ex di Claudia Lenti spiega perché si è presentato nel programma

"Perché sei qua?" ha chiesto Claudia Lenti al suo ex fidanzato. "Per capire se la nostra storia è finita definitivamente. Se mi dovessi approcciare un'altra donna devo capire se la mia relazione, se i miei sentimenti, sono finiti davvero. Nella mia idea la storia era chiusa, ho rivisto Claudia in tv e non mi è stata indifferente" ha risposto Marco e le sue parole hanno scatenato l'ira di Tina Cipollari che lo ha subito accusato di essere "un pagliaccio". "Mi conosci, non sono una persona invadente. Devo dimostrare a me stesso questa cosa, non voglio rompere l'idillio tra te e Alessio" ha continuato il nuovo Cavaliere rivolgendosi alla sua ex. "Io sono andata avanti, sto con un'altra persona" ha continuato la Dama, indispettita dalla sua presenza. "Un bellissimo accordo" ha alzato la voce la Cipollari, sostenendo che i due si siano messi d'accordo.

"Cosa le devi far pagare? Mi stanno venendo dei dubbi", è così intervenuto Alessio Pili Stella. "Niente, non ho niente da dire su Claudia. Ci siamo lasciati in malo modo, ma ci siamo voluti bene. Sto qua per capire se sono ancora innamorato di lei" ha risposto Marco. "Io so le ragioni per cui la vostra storia è finita. Se lei mi viene a dire "viene qua per asfaltarmi", e le ragioni sono quelle, non capisco. Dovrebbe essere il contrario. Dite perché vi siete lasciati" ha continuato Alessio. Claudia e Marco non hanno però voluto rivelare i motivi per i quali la loro storia è finita dopo 7 mesi: "Ha sbagliato lui" ha chiarito la Dama. "Mi aveva chiesto di sposarlo, ma io non accettai la proposta perché avevo dei dubbi. Dubbi che poi si sono palesati".

Le parole di Claudia al suo ex

Claudia Lenti si è così rivolta al suo ex: "Ti ringrazio per il gesto, Marco. Non me l'aspettavo però no, io sto con Alessio. Quella storia è chiusa, ti ho amato tanto ma mi hai fatto male. Vederti qua in studio non mi farebbe bene perché mi ricorda le cose brutte che ho passato. Ci sono stata male, nessun uomo mi ha fatto così male. Vederti qua tutti i giorni e ricordarmi come sono stata male, non è giusto". Marco ha così risposto: "La decisione spetta a me prenderla. Ho ascoltato ciò che aveva da dirmi. Abbiamo condiviso anche cose belle, mi avrebbe fatto piacere rimanere. Ma mi sento indesiderato, quindi lascio la mia postazione e vado via". "Se c'è indifferenza, se la storia è chiusa, perché?" ha così chiesto Alessio Pili Stella a Claudia Lenti. Maria de Filippi ha così preso le difese della dama, "Se lei avesse detto "voglio che lui rimanga", come l'avresti presa?" gli ha chiesto. "Mi avrebbe dato fastidio. Ma comunque non so se voglio continuare la frequentazione con lei. Non voglio fare il ponte di una relazione che è ancora viva", la replica.