“A Rocco Casalino 400mila euro per L’Isola dei Famosi 2025”, l’indiscrezione sull’ex portavoce del governo Conte

Rocco Casalino, ex portavoce del governo di Giuseppe Conte I e II, sarebbe stato contattato da Mediaset per partecipare come naufrago alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A riportarlo è Selvaggia Lucarelli, che fa riferimento a un cachet da 400mila euro offertogli dalla rete, che avrebbe però rifiutato.

A cura di Sara Leombruno

Rocco Casalino, giornalista ed ex portavoce del governo di Giuseppe Conte I e II, sarebbe stato contattato da Mediaset per partecipare come naufrago alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A riportarlo è Selvaggia Lucarelli attraverso la sua newsletter "Vale tutto", nella quale fa riferimento a un cachet da 400mila euro offertogli dalla rete, che avrebbe però rifiutato.

A Rocco Casalino offerti "400mila euro per L'Isola dei Famosi"

L'ultima apparizione di Rocco Casalino in un reality risale a circa 25 anni fa, quando partecipò alla prima edizione del Grande Fratello. Successivamente, cominciò la sua carriera in politica: già funzionario di governo, è stato portavoce e capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei governi Conte I e II. Secondo quanto riportato da Lucarelli, dunque, Mediaset avrebbe tentato ad ogni costo di portarlo all'Isola dei Famosi in qualità di naufrago. Inizialmente, sarebbe stato lui stesso a chiedere una cifra di un milione di euro per partecipare, ricevendo una controfferta di 400mila euro. Cifra che, alla fine, avrebbe deciso di rifiutare. A quel punto, la dirigenza del biscione avrebbe valutato di affidargli un ruolo da opinionista da affiancare a Simona Ventura, ma anche in questo caso la sua risposta sarebbe stata negativa.

Il motivi del rifiuto

L'interesse di Mediaset verso Casalino deriverebbe proprio dalla conduttrice Veronica Gentili, che in passato ha condotto spesso talk show politici. Le cifre esorbitanti lasciano pensare che i motivi del suo rifiuto siano legati a motivazioni valide. Come suggerito da Lucarelli, ad esempio, la sua partecipazione a un reality show avrebbe potuto compromettere il prosieguo della sua carriera in politica. Casalino, infatti, ha sempre mantenuto un profilo basso e professionale e un’apparizione in un programma di intrattenimento avrebbe potuto fargli perdere credibilità.