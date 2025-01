video suggerito

A Masterchef 14, la reazione di Maillard con Geopop: chi sono i concorrenti eliminati La puntata di Masterchef Italia 14 del 9 gennaio

Masterchef 14 al giro di boa. A sette puntate dal gran finale, il talent show culinario perde due pezzi pregiati della sua masterclass: Reza e Martina sono stati eliminati nella puntata del 9 gennaio. All'iraniano costa carissimo il fatto di aver sbagliato la cottura del riso, mentre Martina ha servito nel piatto una cipolla cruda durante la prova della reazione di Maillard. Una prova che ha visto come protagonista Riccardo De Marco, aka Il DeNA, di Geopop che ha spiegato alla Masterclass come funziona la reazione che serve a una cottura perfetta della carne.

La Golden Mistery Box e l'Invention Test: l'eliminazione di Martina

La Golden Mistery Box ha aperto la sfida: i concorrenti in 45 minuti hanno dovuto trasformare una lasagna in formato mini e un raviolo in formato maxi. Il successo della prova ha garantito la "Golden Pin" a Samuele, immune nella prova dell'Invention Test. Qui, i concorrenti si sono cimentati con la reazione di Maillard. Gli ingredienti: filetto di manzo, capesante e cipolle. Samuele, vincitore della prima prova, ha assegnato gli ingredienti e deciso quando alcuni compagni dovevano affrontare un'interrogazione con Bruno Barbieri. Alla fine, Sara ha primeggiato, mentre Martina, Gianni, Franco e Katia sono finiti a rischio. Martina ha servito la cipolla cruda ed è stata eliminata.

L'eliminazione di Reza allo Skill Test

Lo Skill Test ha reso omaggio al maestro Gualtiero Marchesi, con un'introduzione musicale fatta da un quartetto d'archi e la presenza di Enrico Dandolo, genero del celebre chef nonché Presidente della Fondazione intitolata a lui. I concorrenti sono stati divisi in batterie e hanno dovuto replicare piatti di alta cucina, culminando in un duello tra Alessia e Reza. Quest'ultimo, a causa di un riso crudo e un'interpretazione insufficiente della ricciola con scapece, ha dovuto abbandonare la competizione.