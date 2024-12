A Masterchef 14 la figlia di Claudio Amendola tra gli aspiranti concorrenti: “Voglio fare la chef nella vita”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

La masterclass di Masterchef 14 si è formata. Giovedì 19 dicembre è andata in onda la seconda puntata delle selezioni e i 18 aspiranti allievi di questa edizione sono stati scelti. Tra coloro che hanno provato ad accedere anche Alessia Amendola, figlia del noto attore Claudio Amendola, che però non è riuscita a ottenere un grembiule.

Alessia Amendola e le selezione per Masterchef 14

Tra coloro che hanno cercato di ottenere un posto nella cucina di Masterchef 14 c'è stata anche Alessia Amendola, 40 anni, doppiatrice di professione, figlia del noto attore Claudio Amendola. "Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio Amendola”, ha raccontato. Il piatto con cui si è presentata sono state le tagliatelle al limone, che però non hanno convinto tutti e tre i giudici. Bruno Barbieri le ha detto sì, così come Antonino Cannavacciuolo, mentre per Giorgio Locatelli è stato un no. Con due preferenze su tre, l'aspirante chef ha ottenuto il grembiule grigio. "Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef", ha spiegato.

Il blind test e il meccanismo delle selezioni di Masterchef 14

Per la prima volta quest'anno, a Masterchef 14 è stato introdotto un nuovo meccanismo nella fase delle selezioni: l'all in. Si tratta di una regola in cui i concorrenti possono decidere se avere 10 minuti o cinque a disposizione per completare i piatto con cui convincere i giudici. Con tre sì, gli aspiranti chef ottengono il grembiule bianco, mentre con due il grembiule grigio. Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo hanno avuto parecchio da ridire sui concorrenti, tanto che per la delusione hanno assegnato per la prima volta nel programma solamente 18 grembiuli e non 20. Due con il grembiule grigio restano in gara.