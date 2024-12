A Ballando con le stelle inglese vince Chris McCausland, primo concorrente non vedente dello show

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, a vincere la versione inglese del programma, noto come Strictly come dancing, è un concorrente non vedente. Si tratta di Chris McCausland, un comico inglese di 47 anni che ha trionfato raggiungendo un primato per lo show della Bbc, tra i più seguiti dell'emittente.

La vittoria di Chris McCausland

Il commento a caldo, dopo aver portato a termine brillantemente la gara, è stato il seguente: "La mia vittoria è per tutti quelli a cui è stato detto che non sarebbero riusciti a fare qualcosa e per quelli che hanno pensato di non riuscire in qualcosa. Con le opportunità, il sostegno e la determinazione giusti, tutto può succedere". Ad accompagnarlo in questo percorso è la ballerina Dianne Buswell. Durante la finale, i due hanno ballato per qualche minuto in uno studio completamente al buio, per raccontare la malattia che di cui è affetto da quando aveva 20 anni e che col passare del tempo si è aggravata, ovvero la retinite pigmentosa, che comporta una degenerazione del tessuto della retina.

L'edizione di quest'anno dello show aperta dalle polemiche

Il comico è stato il primo non vedente a vincere lo show, sebbene tre anni fa, vi partecipò un'altra concorrente con disabilità, ovvero Rose Ayling-Ellis, affettà però da sordità. Anche quest'anno, in realtà, vi era una ballerina sorda, Tasha Ghouri, conosciuta in Inghilterra per aver partecipato a Love Island. Un finale più che soddisfacente per un'edizione che era stata preceduta da non poche polemiche, a seguito delle accuse di maltrattamenti e abusi sessuali, da parte di una concorrente della precedente stagione dello show, l'attrice Amanda Abbington, che ha ricevuto le scuse della Bbc per le molestie e abusi verbali che avrebbe subito dal suo compagno di ballo, Giovanni Pernice, attuale maestro e partner di Bianca Guaccero, a Ballando con le stelle.