Will Smith torna al cinema dopo lo scandalo degli Oscar: “Se la gente non è pronta lo capisco” “Capisco perfettamente: se qualcuno non è pronto, lo rispetterei assolutamente”, ha spiegato Will Smith nel corso di un’intervista che anticipa il suo ritorno sul grande schermo. Il suo ultimo film ‘Emancipation’ esce a dicembre, ma parte del pubblico non sembra ancora pronto a vederlo tornare in scena.

A cura di Giulia Turco

Will Smith tornerà presto sul piccolo schermo con ‘Emancipation’, il nuovo film diretto da Antoine Fuqua che racconta il dramma della schiavitù. Si tratta del primo lavoro per l’attore dal clamoroso scandalo degli Oscar e dello schiaffo a Chis Rock, ma parte del pubblico non sembra ancora pronta a vederlo tornare in scena.

Il ritorno al cinema di Will Smith dopo lo scandalo

“Capisco perfettamente: se qualcuno non è pronto, lo rispetterei assolutamente e gli concederei lo spazio per non esserlo”, ha spiegato Will Smith al giornalista Kevin McCartthy durante una delle interviste che anticipa l’uscita del film, dal prossimo 2 dicembre nelle sale americane in anteprima e dal 9 dicembre disponibile in streaming su Apple TV+. “La mia più grande preoccupazione è per la mia squadra di lavoro”, ha aggiunto il premio Oscar. “Antoine Fuqua ha fatto il più grande lavoro della sua carriera”, ha detto Smith. “Spero che la forza del film, l’attualità della storia possano aprire il cuore delle persone e permettere loto di riconoscere l’incredibile talento artistico che c’è dietro”.

Le scuse di Will Smith a Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar

Inevitabilmente la notizia di un ritorno sul set per l’attore ha fatto discutere sin dalle prime voci a riguardo. La vicenda ha fatto discutere per mesi, così come le conseguenze nel mondo dell’Academy che ha deciso di imporgli il divieto agli Oscar dei prossimi 10 anni. Il caso pochi mesi prima si è chiuso con le scuse pubbliche da parte di Will Smith che in un video caricato sul suo canale YouTube ha fatto sapere di aver provato a contattare Chris Rock per fargli le sue scuse. Dal canto suo il conduttore ha fatto sapere di aver superato l'accaduto e di volerselo scrollare di dosso. Un confronto faccia a faccia tra i due tuttavia sembra non sia mai avvenuto.