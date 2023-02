Vittorio Sgarbi apprende in diretta che Maurizio Costanzo è morto: “Era il padre di tutti noi” Vittorio Sgarbi ha appreso in diretta, nel programma L’aria che tira, la notizia della morte di Maurizio Costanzo. A comunicargliela, lei stessa incredula, è stata Myrta Merlino.

A cura di Daniela Seclì

Maurizio Costanzo è morto. La notizia della scomparsa del giornalista ha colpito tutti coloro a cui ha tenuto compagnia negli anni trascorsi in televisione o che hanno fatto un pezzo di strada con lui. Tra coloro che sono rimasti sinceramente rattristati dalla sua morte, c'è Vittorio Sgarbi, che ha appreso la notizia in diretta a L'aria che tira.

Vittorio Sgarbi spiazzato dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo

Vittorio Sgarbi era in collegamento nel programma L'aria che tira. Mentre il critico d'arte stava parlando, si è sentita la voce di Myrta Merlino che diceva: "Non ci credo". Poi, la giornalista si è rivolta direttamente al suo ospite e gli ha comunicato la notizia della morte di Maurizio Costanzo: "Vittorio devo darti una brutta notizia. È morto poco fa a Roma, Maurizio Costanzo". Sgarbi, che spesso è stato ospite del Maurizio Costanzo Show, è rimasto spiazzato. Dopo qualche secondo di silenzio, ha commentato: "È terribile. È morto nostro padre, il padre e l'inventore di questa televisione fatta di tanti ospiti e con diverse voci". Myrta Merlino gli ha fatto eco: "Totalmente inaspettato e terribile. Un grande maestro, è proprio così".

Morto Maurizio Costanzo, il ricordo di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ha ricordato di avere esordito proprio al Maurizio Costanzo Show e di essere diventato il personaggio che tutti noi oggi conosciamo, grazie a lui: "Io ho dimostrato quello che diceva Funari, che la televisione è imprevisto. Sono diventato Sgarbi perché lui aveva una macchina come la tua, in cui ognuno aveva un ruolo. Gli incontri imprevisti, sono stati quelli che hanno permesso a me di esistere, perché ogni volta dicevo una cosa che non era quella che lui aveva in mente. Quindi la televisione è questo, che capiti qualcosa. Da lui capitava qualcosa e sono nate tante figure capaci di sorprendere. È stato un personaggio, anzi è un personaggio straordinario e indimenticabile".