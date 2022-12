Variety ha introdotto 7 italiani tra i personaggi più influenti al mondo Variety ha stilato la lista dei 500 personaggi più influenti nel settore dell’audiovisivo e compaiono anche sette italiani. Tra gli altri ci sono: Paolo Sorrentino, Alberto Barbera direttore della Mostra del Cinema di Venezia e anche una donna, Raffaella Leone.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni anno Variety ha stilato una lista dei personaggi più influenti nel settore dell'audiovisivo, a livello mondiale. Quest'anno si trovano anche i nomi di ben sette italiani che sono stati considerati tra le personalità più significative nell'ambito di cinema e tv, che con il loro lavoro si adoperano affinché questo settore sia sempre pronto ad accettare nuove sfide, in continuo miglioramento. Tra i nomi ci sono anche il regista Paolo Sorrentino e il produttore Luca Bernabei.

Gli italiani più influenti al mondo secondo Variety

La nota testata americana è solita stilare una lista che includa non soltanto attori e registi, ma anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte del settore audiovisivo e che, quindi, si occupa della distribuzione, della produzione e anche realizzazione di tutti quei prodotti che in questi mesi abbiamo potuto ammirare e di cui continueremo a godere nei mesi a venire. Tra i nomi che compaiono tra i più influenti del 2022 ci sono: Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e Ceo Continental Europe di Fremantle, tra le case di produzione più attive in Europa, ma non solo, che rappresenta l'azienda per il quinto anno consecutivo.

A seguire, troviamo Raffaella Leone, Ceo e co-proprietaria di Leone Film Group; seguita da Paolo De Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema; Luca Bernabei, ad di Lux Vide tra le case di produzione che in questi anni ha intrattenuto rapporti internazionali per dar vita a grandi produzioni; Marco Bassetti, CEO di Banijay Group, una delle aziende che al momento sta dietro a format di successo mondiale come Masterchef e Pechino Express. A questi nomi, poi, si aggiungono come anticipato, Paolo Sorrentino, regista amatissimo anche al di fuori dei confini italiani e, infine Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, che si conferma come una delle manifestazioni cinematografiche più importanti del mondo.