Valeria Golino entra a far parte del direttivo dei David di Donatello

A cura di Ilaria Costabile

Valeria Golino è entrata nel Consiglio direttivo dell'Accademia nazionale del cinema italiano. Lo ha annunciato Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dei David di Donatello, premio assegnato ai migliori esponenti della settima arte nel nostro paese. L'attrice, vincitrice per tre volte del David di Donatello, è stata candidata per ricevere il premio ben 22 volte. La decisione è stata presa di comune accordo con tutti i membri che formano il consiglio e che hanno caldeggiato l'ingresso dell'attrice. .

I ringraziamenti di Valeria Golino

"Ringrazio la presidente Piera Detassis e tutti i membri del Consiglio direttivo per avermi dato questa opportunità. Sono onorata di partecipare a questa nuova avventura e spero di poter contribuire attivamente ai lavori dell'Accademia" queste le parole con cui Valeria Golino ringrazia per questo ulteriore riconoscimento che la attesa come una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano, protagonista, nonché regista di film di spessore e anche di notevole successo.

Le parole di Piera Detassis

Anche Piera Detassis ha voluto commentare questa decisione, spiegando i motivi che l'hanno spinta a proporre e scegliere Valeria Golino come membro del direttivo che, per la prima volta, apre le porta ad un'attrice e autrice. Queste le sue parole: